Más de 436,000 hondureños en el exterior habilitados para votar en las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras

El voto en el exterior, que fracasó en anteriores procesos, podría habilitarse nuevamente en las elecciones generales de este año. El Gobierno espera que, en esta ocasión, la participación de los connacionales sea masiva.

Estados Unidos y España, donde residen las comunidades más numerosas de hondureños, serán los países donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) instalará urnas para que los compatriotas puedan elegir a las futuras autoridades.

El vicecanciller de Política Exterior, Gerardo Torres, afirmó: “Cancillería ya hizo lo que nos tocaba, que fue incrementar exponencialmente la cedulación de hondureños y hondureñas en el exterior. Teníamos menos de 20,000 personas censadas cuando llegamos al gobierno; hoy son más de 400,000 personas”.

Históricamente, los procesos electorales hondureños en el extranjero han registrado baja participación. Aunque en Estados Unidos y España viven alrededor de dos millones de hondureños —gran parte de ellos en edad de votar— en los comicios pasados no llegaron a 3,000 sufragantes entre ambos países.

Torres señaló que en esta ocasión “podrían ser 400,000 personas”, aunque aclaró que la decisión final corresponde al CNE.

La medida debe ser consensuada entre los partidos políticos, ya que la inversión para enviar urnas y personal de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) es elevada.

Según estimaciones preliminares, 436,077 hondureños residentes en el exterior están habilitados para votar en las elecciones de noviembre.

En los comicios generales de 2021 eran apenas 15,713, lo que supone un incremento de 420,364 electores.