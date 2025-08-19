  1. Inicio
Libre se movilizará el 30 de agosto en San Pedro Sula

El expresidente Zelaya anunció que más de 30 mil colectivos se preparan para la movilización del 30 de agosto, respaldada por la candidata Rixi Moncada.

Inicialmente, Libre había anunciado que esta movilización se realizaría en Tegucigalpa, pero por decisión de Rixi Moncada, ahora se efectuará en San Pedro Sula.

Fotografía de archivo
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

El partido Libertad y Refundación (Libre) confirmó que la movilización programada para el 30 de agosto se realizará en San Pedro Sula, con la presencia de su candidata presidencial, Rixi Moncada, y el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Moncada, a través de una publicación dirigida a la militancia de Libre, informó que la “gran ciudad industrial” será el escenario de la marcha oficialista.

“Nuestras juventudes, líderes, dirigentes y candidatos locales y departamentales deben iniciar la organización y preparativos para este histórico primer encuentro, desde donde la nueva victoria del pueblo el domingo 30 de noviembre está garantizada”, expresó.

Por su parte, Zelaya, coordinador general de Libre, ratificó la convocatoria y la calificó como una demostración masiva de fuerza política.

“Aprobada por nuestra candidata y próxima presidenta Rixi Moncada, la extraordinaria y masiva movilización programada por Libre será este próximo sábado 30 de agosto en la ciudad de los Zorzales: San Pedro Sula”, señaló.

El exmandatario agregó que el partido cuenta con una gran cantidad de colectivos en todo el país, los cuales, dijo, trabajan en la construcción pacífica de la refundación.

“Con más de 30 mil colectivos construimos pacíficamente la refundación y una nueva victoria. Venceremos”, aseguró el también actual asesor presidencial.

Redacción La Prensa
