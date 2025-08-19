Libre se movilizará el 30 de agosto en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

El partido Libertad y Refundación (Libre) confirmó que la movilización programada para el 30 de agosto se realizará en San Pedro Sula, con la presencia de su candidata presidencial, Rixi Moncada, y el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Moncada, a través de una publicación dirigida a la militancia de Libre, informó que la “gran ciudad industrial” será el escenario de la marcha oficialista.

“Nuestras juventudes, líderes, dirigentes y candidatos locales y departamentales deben iniciar la organización y preparativos para este histórico primer encuentro, desde donde la nueva victoria del pueblo el domingo 30 de noviembre está garantizada”, expresó.

Por su parte, Zelaya, coordinador general de Libre, ratificó la convocatoria y la calificó como una demostración masiva de fuerza política. "Aprobada por nuestra candidata y próxima presidenta Rixi Moncada, la extraordinaria y masiva movilización programada por Libre será este próximo sábado 30 de agosto en la ciudad de los Zorzales: San Pedro Sula", señaló.