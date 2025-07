Empresario estadounidense demanda a Rixi Moncada por terrorismo

Alabama, Estados Unidos.

Murray Paul Farmer , empresario estadounidense y propietario de la empresa DTC Inc., informó que ha interpuesto una demanda en contra de Rixi Moncada , candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), ante una corte estatal en Alabama, Estados Unidos.

“He presentado una demanda en su contra a título personal en el estado de Alabama, no solo por el dinero, sino también por terrorismo, por la campaña de amenazas y odio que usted lanzó en mi contra”, afirmó Farmer en su declaración.

Farmer también aseguró que cuenta con una sentencia firme de la justicia hondureña a su favor, relacionada con una deuda estatal derivada de un proyecto de agua potable ejecutado en la comunidad de Cantería, tras el paso del huracán Mitch. Sin embargo, acusa a Moncada de haber bloqueado administrativamente el pago correspondiente: “Rixi Moncada ordenó que no me pagaran. Le digo claramente a usted, Rixi, que usted no está encima de la ley”, expresó.

Además, el empresario responsabilizó a la exfuncionaria de exponer su vida al riesgo: “Usted me difamó. Usted puso mi vida en peligro y ahora nos vemos en la corte”, dijo en el mensaje dirigido a la candidata presidencial.

Farmer indicó que su demanda no solo busca una compensación económica por la deuda impaga, sino también por daños y perjuicios que atribuye a un proceso de desprestigio público.