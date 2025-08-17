  1. Inicio
Oficinas del CNE cambiarán de ubicación a partir de este lunes

El propósito del cambio es mejorar las atenciones y los servicios ofrecidos de cara a las elecciones generales.

Oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Tegucigalpa, Honduras.

Las oficinas principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), cambiarán de ubicación a partir de este lunes 18 de agosto, según confirmaron sus autoridades.

Las instalaciones de las oficinas principales del CNE que hasta este domingo 17 de agosto funcionaban en la colonia El Prado de Tegucigalpa, pasarán a su nueva sede en el barrio San Felipe ​​de esa misma ciudad.

El propósito del cambio es mejorar las atenciones y los servicios ofrecidos a la población, los partidos políticos, proveedores y aliados institucionales, a pocos meses de las elecciones generales del 30 de noviembre.

De acuerdo a un video publicado en la cuenta de X, en los próximos días se compartirán más detalles sobre la distribución de áreas, puntos de atención y contactos actualizados a través de sus canales oficiales.

