Oficinas del CNE cambiarán de ubicación a partir de este lunes

Tegucigalpa, Honduras.

Las oficinas principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), cambiarán de ubicación a partir de este lunes 18 de agosto, según confirmaron sus autoridades.

Las instalaciones de las oficinas principales del CNE que hasta este domingo 17 de agosto funcionaban en la colonia El Prado de Tegucigalpa, pasarán a su nueva sede en el barrio San Felipe ​​de esa misma ciudad.