Bajo enrolamiento de jóvenes próximos a cumplir 18 años

Tegucigalpa.

El comisionado Roberto Kattán reconoció que la cifra de nuevos votantes registrados hasta ahora es baja, aunque señaló que en los últimos años miles de jóvenes han acudido a las oficinas del RNP para obtener su documento.

Sólo 2,750 jóvenes lograron enrolarse durante el fin de semana, al cierre del plazo para que los ciudadanos que cumplen 18 años antes del 30 de noviembre solicitaran su Documento Nacional de Identificación, informó Rolando Kattán , comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP).

En relación a la propuesta de extender el plazo hasta el 30 de septiembre, Kattán advirtió que esta medida podría generar complicaciones en los tiempos de impresión y distribución de los cuadernillos.

“Toda decisión tiene una reacción, extender el tiempo generaría tiempos más apretados”, dijo, aunque aclaró que si el Congreso aprueba la ampliación, la institución está preparada para atender la demanda ciudadana.

El próximo 30 de agosto también entrará en vigencia la amnistía que exonera del pago de 200 lempiras por reposición del DNI, beneficio aprobado en marzo por el Congreso Nacional y que debe aplicarse cuatro meses antes de las elecciones de noviembre.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

De acuerdo con el Censo Nacional Electoral preliminar, 6.3 millones de hondureños están habilitados para votar, de los cuales 5,942,179 residen en el país y 436,077 en el extranjero.