Gobierno de Honduras inaugura nuevo consulado en Kansas City

Tegucigalpa, Honduras.

El encargado de Negocios de Honduras en Washington D.C., Leonardo Valenzuela Neda, destacó que la apertura responde a la prioridad de la presidenta Xiomara Castro.

Autoridades de la Cancillería de Honduras inauguraron el pasado 21 de agotso un nuevo consulado hondureño en Kansas City, Estados Unidos.

“Esto lo hemos comprobado con hechos ya que este es el quinto consulado permanentemente que se apertura en este Gobierno, adicionalmente a las dos jornadas de consulados móviles que se han realizado”, expresó Valenzuela.

Asimismo, el director general de Asuntos Consulares, Wolfgang Alexander Lappenberg, señaló que la necesidad de una oficina permanente se evidenció durante los consulados cóviles.

El cónsul de Honduras en Kansas City, Wilmer Domínguez Calero, subrayó que "este logro ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto y tripartito, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el Registro Nacional de las Personas (RNP) y el Instituto Nacional de Migración (INM)".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Con esta nueva sede, Honduras suma 18 consulados en Estados Unidos, además de la sección consular de la Embajada en Washington.