Gobierno de Honduras inaugura nuevo consulado en Kansas City

El cónsul de Honduras en Kansas City, Wilmer Domínguez Calero, subrayó su apoyo y compromiso con la ciudadanía hondureña.

En la ceremonia también participó el Director Ejecutivo del INM, Wilson Paz, el Comisionado del RNP, Oscar Rivera, y el Cónsul Adscrito de México en Kansas City.

 Foto: Gobierno de Honduras
Tegucigalpa, Honduras.

Autoridades de la Cancillería de Honduras inauguraron el pasado 21 de agotso un nuevo consulado hondureño en Kansas City, Estados Unidos.

El encargado de Negocios de Honduras en Washington D.C., Leonardo Valenzuela Neda, destacó que la apertura responde a la prioridad de la presidenta Xiomara Castro.

“Esto lo hemos comprobado con hechos ya que este es el quinto consulado permanentemente que se apertura en este Gobierno, adicionalmente a las dos jornadas de consulados móviles que se han realizado”, expresó Valenzuela.

Asimismo, el director general de Asuntos Consulares, Wolfgang Alexander Lappenberg, señaló que la necesidad de una oficina permanente se evidenció durante los consulados cóviles.

El cónsul de Honduras en Kansas City, Wilmer Domínguez Calero, subrayó que "este logro ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto y tripartito, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el Registro Nacional de las Personas (RNP) y el Instituto Nacional de Migración (INM)".

Con esta nueva sede, Honduras suma 18 consulados en Estados Unidos, además de la sección consular de la Embajada en Washington.

