Educación bilingüe llega al corazón del sur de Lempira: así lo vive Gualcinse

En el sur de Lempira, occidente de Honduras, la realidad de muchas familias está cambiando. Padres orgullosos comparten cómo sus hijos aprenden inglés y comienzan a incorporar nuevos hábitos, incluso en su alimentación, como reflejo de una educación integral. El reforzamiento de valores también avanza desde que comenzó a funcionar la escuela Vida Abundante en el municipio de Gualcinse, en el sur del departamento.

Gualcinse tiene una población aproximada de 15,000 habitantes. Cuenta con escuelas públicas y, en el casco urbano, con un Centro Básico. La mayoría de sus pobladores se dedica a la agricultura y al cultivo de café, mientras que una parte ha emigrado a Estados Unidos en busca del sueño americano. Enclavada entre pinares, la escuela Vida Abundante fue construida con un diseño apropiado y en un ambiente propicio para que los estudiantes se formen no solo académicamente, sino también como ciudadanos responsables, amantes de la naturaleza y con valores fortalecidos. Como en otros municipios de Honduras, la educación en Gualcinse es pública y con muchas limitaciones. Por la lejanía de las comunidades, los padres veían lejana la posibilidad de que sus hijos estudiaran en un centro educativo bilingüe. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Fue así que, en 2011, comenzó la gestión para que la escuela Vida Abundante llevara su campus a Gualcinse. Sin duda, una inversión arriesgada, pues las mensualidades son bajas en comparación con otras escuelas y ciudades. Además, una buena cantidad de niños brillantes y talentosos estudia con beca. El crecimiento y las oportunidades no solo para la comunidad educativa, sino para el municipio y la región, son evidentes.

La escuela representa una oportunidad para maestros locales y regionales bilingües, abre nuevas posibilidades a los padres de familia y ofrece a los niños una educación distinta. El proyecto también ha unido a municipios vecinos y generado empleo. Hasta Gualcinse llegan buses con alumnos que madrugan para asistir a clases, donde la puntualidad y disciplina son fundamentales. Estudiantes de San Andrés, Candelaria, Mapulaca y aldeas de Gualcinse se desplazan cada día. Muchos padres de familia también madrugan para ensillar sus caballos y recorrer grandes distancias, con el fin de que sus hijos lleguen puntuales. Vida Abundante School Gualcinse cuenta con amplias áreas verdes y cumple con los más altos estándares educativos actuales.

Un sueño hecho realidad en el sur de Lempira

El ingeniero Gustavo Pérez, uno de los gestores del proyecto, afirma que es algo soñado. “Los padres que hemos podido tener la oportunidad de que nuestros hijos estudien en otros campus de Vida Abundante hemos podido ver el cambio en los jóvenes, no solo en lo académico, sino en cuanto a disciplina, liderazgo y valores morales y espirituales”. Pérez explica que en el sur de Lempira hay niños brillantes, pero sin oportunidades, lo que lo motivó a impulsar la iniciativa. “Empezamos en 2011 las gestiones y Vida Abundante nos respondió que sí era factible en 2022. Dotamos la tierra y el proyecto se inició con 53 niños”.

Agradeció al pastor Evelio Reyes por la decisión: “Vienen niños de San Andrés, Piraera, Gualcinse y Candelaria. Se está haciendo un proceso de nivelación para los niños nuevos y es la oportunidad para las generaciones nuevas”. El ingeniero destaca el esfuerzo de las familias: “Es impresionante cómo los padres se esfuerzan por pagar la educación de sus hijos. Hay 13 niños becados y un programa denominado Horizontes Dilatados que garantiza la educación de los alumnos con excelencia académica, previamente evaluados, en Estados Unidos”.

Por su parte, la maestra Osorio señala: “Los niños han crecido mucho en valores y en lo académico. La puntualidad y la responsabilidad son esenciales en una jornada de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Los padres juegan un papel muy importante y deben involucrarse en la actividad”. Gissella Ramos, madre de una alumna con excelencia académica, comenta: “Me siento contenta porque es una oportunidad para el pueblo, las familias y la educación. Con Vida Abundante hemos mejorado, debemos aprovechar porque hay niños con muchas capacidades y es momento de que ellos aprendan inglés”.