Maestros con ley 2011 del Inprema se jubilarán desde los 61 años de edad

El dictamen de las reformas a Ley del Instituto Nacional de Previsión Magisterial (Inprema) que se comenzaron a discutir en el Congreso Nacional esta semana establece diferentes edades de jubilación, dependiendo la fecha de afiliación del docente. Si bien antes de la presentación de la propuesta al Poder Legislativo, la dirigencia magisterial aseguraba que la reforma bajaba la edad de jubilación a 55 años de edad, la realidad es que no todos los docentes podrán jubilarse en ese rango. Los que podrán hacerlo, una vez y se apruebe y entre en vigencia la normativa, serán los maestros que ya eran afiliados activos o en suspenso al Inprema al entrar en vigencia el Decreto Legislativo No. 247-2011, conocido como la ley de 2012, según indica el artículo 121.

Mientras que el artículo 78 del dictamen indica que la jubilación para los participantes que se hayan afiliado al Instituto, al entrar en vigencia el Decreto Legislativo No.247-2011, (ley del 2011) se requerirá un mínimo de 20 años de servicios continuos o alternos, como afiliado cotizante al ramo de vejez. Sin embargo, deben cumplir con el requisito mínimo de edad siguiente: haber cumplido 61 años cuando para los que se hubieren afiliado a partir de la vigencia del Decreto 247-2011 hasta el año 2015. A los 62 años cuando los docentes se hubieren afiliado al Inprema entre los años 2016 al 2020; a los 63 años cuando los participantes se afiliaron entre 2021 y 2025. Para los que se afilien del 2026 al 2030 deberán haber cumplido 64 años de edad para jubilarse; mientras que los docentes que se afilien al Inprema a partir del 2031, la edad de jubilación será a los 65 años, señala el artículo. Gerardo Solano, representante de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del Inprema, manifestó que algunos docentes que se afiliaron al instituto hasta 2015 podrán jubilarse a los 55 años de edad. Actualmente, la edad de jubilación de un profesor en el país es de 59 años con 25 de servicios, sin embargo, con la nueva ley se cambia la edad. Solano detalló que a la fecha hay unos 10,000 profesores que tienen entre 55 y 60 años de edad que están esperando que se aprueben las reformas para iniciar los trámites de su jubilación. Para retirar a esa cantidad de docentes se requieren al menos cinco años, pues el Instituto jubila aproximadamente unos 2,000 maestros cada año. "Aunque un docente cumpla con la edad de jubilación una vez y entren en vigencia las reformas, no se podrá ir (jubilar) mientras no se vayan los profesores que tienen 59 o 60 años, porque la reforma establece criterios de prelación tomando en cuenta la edad del participante", explicó Solano.

Otros beneficios para el magisterio

La ley que se espera se apruebe en el Congreso Nacional en su tercer debate el 17 de septiembre como un regalo para los maestros hondureños, en su día, contempla otros cambios. Entre ellos el beneficio de postergación por retiro docente equivalente a 100,000 lempiras anuales, por cuatro años; no obstante, el beneficio se otorgará a los profesores que “a la entrada en vigencia las presentes reformas de Ley, se encuentren jubilados, pensionados por invalidez o reciban una renta actuarial”, señala el artículo 93A. "Se exceptúa aquellos que por resolución administrativa o sentencia judicial reciban el beneficio de suma Adicional anticipada de las sesenta rentas en vida".