Reformas a Inprema dividen al magisterio en el Congreso Nacional

La discusión en su primer debate sobre las reformas a la Ley del Instituto Nacional de Previsión Magisterial (Inprema) en el Congreso Nacional volvió a causar división entre el sector magisterial.

La normativa que fue presentada y empezada a discutir este martes en el Poder Legislativo se espera que sea aprobada en su tercer y último debate para el 17 de septiembre, cuando se conmemora el Día del Maestro Hondureño.

Sin embargo, algunos sectores del magisterio se mantienen en contra del anteproyecto. Yanina Parada, representante del Movimiento Bases del Magisterio, manifestó que la propuesta que se presentó ante el pleno de diputados no fue socializada con el sector.

"El magisterio fue sorprendido ayer (martes) al conocer que se presentó al Congreso Nacional el dictamen final que es totalmente desconocido por los maestros a nivel nacional", dijo.

Agregó que no están satisfechos con la propuesta, debido a que altera y disminuye los derechos de los maestros, además de que tergiversa los fallos que emitió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de los maestros.

"No han tomado en cuenta los tres fallos que emitió la Corte Suprema de Justicia tal como lo fueron emitidos por la Sala de lo Constitucional; por otro lado, están imponiendo que los maestros se tengan que jubilar a los 30 años de servicios; esto no dice la ley de 1980", apuntó.

Las reformas establecen en el artículo 127 que el otorgamiento de los beneficios establecidos en el Decreto No. 026 del 15 de julio de 1980 estarán sujetos a criterios de prelación, tomando en cuenta la edad del solicitante, los años de servicio o cotización, y la capacidad financiera del Instituto.

Agrega que se autoriza el otorgamiento de los beneficios establecidos en el Decreto No. 1026 del 15 de julio de 1980 a los docentes que: "ya habían cumplido al menos 50 años de edad y al menos 10 años cotizados antes del 19 de enero del 2012, y que aún no han recibido un beneficio establecido en la presente ley".