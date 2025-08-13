Jubilados del magisterio protestarán por exclusión en reforma de Inprema

Los profesores jubilados y pensionados que forman parte de la Coordinadora Nacional de Maestros Pensionados de Honduras (Conamapenh) anunciaron un plantón para exigir la inclusión de su sector en la reforma a la Ley del Instituto Nacional de Previsión Magisterial (Inprema).
La protesta está convocada para este jueves 14 de agosto, a las 10:00 de la mañana, en los bajos del Congreso Nacional. El objetivo es que, mediante un artículo transitorio, se incorpore a los docentes pensionados en el paquete de reformas.
La dirigencia de Conamapenh considera que existe una exclusión injusta en el actual proceso de cambios a la normativa que regula su régimen de pensiones y jubilaciones.
Advierten que, si no se corrige esta situación, miles de docentes pensionados quedarían sin acceso a los beneficios que buscan restituir derechos perdidos con la reforma de 2012.
Hace algunas semanas, autoridades del instituto, dirigentes magisteriales y diputados concluyeron la socialización del borrador que contiene las reformas a la Ley de Inprema; únicamente se espera su presentación al pleno del Congreso Nacional para su discusión.
El anteproyecto contempla ajustes para mejorar la sostenibilidad financiera del instituto y otorgar beneficios a los maestros. Además, a través de un artículo transitorio, se establece que los profesores podrán jubilarse con la ley de 1980 o con las reformas vigentes.
Sin embargo, Conamapenh denunció que el texto del artículo transitorio no menciona de manera explícita a los docentes que ya están jubilados, lo que podría dejar a este grupo fuera de las mejoras y reajustes que se aprueben.
El plantón se suma a una serie de manifestaciones que el magisterio ha realizado en los últimos meses para exigir la aprobación de las reformas a la ley del instituto.
Aunque el anteproyecto ya está listo, aún no se ha presentado al pleno de diputados para su discusión. Se espera que el documento sea aprobado en septiembre, cuando se conmemora el Día del Maestro Hondureño.