Jubilados del magisterio protestarán por exclusión en reforma de Inprema

Tegucigalpa, Honduras

La protesta está convocada para este jueves 14 de agosto, a las 10:00 de la mañana, en los bajos del Congreso Nacional . El objetivo es que, mediante un artículo transitorio, se incorpore a los docentes pensionados en el paquete de reformas.

Los profesores jubilados y pensionados que forman parte de la Coordinadora Nacional de Maestros Pensionados de Honduras (Conamapenh) anunciaron un plantón para exigir la inclusión de su sector en la reforma a la Ley del Instituto Nacional de Previsión Magisterial (Inprema).

La dirigencia de Conamapenh considera que existe una exclusión injusta en el actual proceso de cambios a la normativa que regula su régimen de pensiones y jubilaciones.

Advierten que, si no se corrige esta situación, miles de docentes pensionados quedarían sin acceso a los beneficios que buscan restituir derechos perdidos con la reforma de 2012.

Hace algunas semanas, autoridades del instituto, dirigentes magisteriales y diputados concluyeron la socialización del borrador que contiene las reformas a la Ley de Inprema; únicamente se espera su presentación al pleno del Congreso Nacional para su discusión.

El anteproyecto contempla ajustes para mejorar la sostenibilidad financiera del instituto y otorgar beneficios a los maestros. Además, a través de un artículo transitorio, se establece que los profesores podrán jubilarse con la ley de 1980 o con las reformas vigentes.

Sin embargo, Conamapenh denunció que el texto del artículo transitorio no menciona de manera explícita a los docentes que ya están jubilados, lo que podría dejar a este grupo fuera de las mejoras y reajustes que se aprueben.