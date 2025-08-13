Así funcionará el nuevo programa de certificados de la Unah

Tegucigalpa, Honduras

El programa es flexible y modular, lo que permite a los participantes actualizarse profesionalmente y adaptarse a las demandas del mercado laboral , informó la Dirección Académica de Formación Tecnológica (DAFT).

La iniciativa está dirigida a personas con título universitario o de bachillerato que deseen ampliar sus conocimientos y habilidades específicas en distintas áreas, a través de programas o asignaturas ofrecidos por la casa de estudios.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) inició un nuevo proyecto orientado a la formación continua de profesionales mediante la implementación de certificados universitarios .

Cada certificado incluye de dos a cuatro asignaturas, equivalentes a un máximo de 12 créditos o unidades valorativas. Por ejemplo, quien desee certificarse en procesamiento de cárnicos, lácteos y café podrá recibir de dos a tres clases en esa área, con una duración equivalente a un período académico.

Se ofrecen dos niveles de certificación:

Básico, dirigido a personas con título de educación media (bachillerato).

Avanzado, para profesionales con título de técnico universitario o licenciatura.

En esta primera etapa se incluyen 23 certificaciones: nueve en el campus de Choluteca, siete en Danlí y siete en Tegucigalpa. Entre la oferta figuran programas como procesamiento de cárnicos, lácteos y café (en Danlí); producción acuícola y calidad alimentaria, así como alimentación para administración de fincas (en Choluteca); y agroindustria e informática (en ambos centros).

Las modalidades serán presencial, semipresencial o virtual, según la naturaleza de cada curso, la disponibilidad de docentes y la infraestructura tecnológica.

“Prácticamente estamos abriendo la escuela de formación permanente para profesionales y esta oferta está diseñada para responder a necesidades específicas del entorno laboral actual”, indicó Raúl López, director de la DAFT.

Actualmente, en Ciudad Universitaria se ejecuta un programa piloto en la Facultad de Ciencias Económicas: el certificado Normativa contable para institutos de previsión social pública, dirigido a empleados de instituciones como el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), el Instituto de Previsión Militar (IPM), el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones (Injupemp) y otras organizaciones vinculadas a la seguridad social.

Este primer certificado, impartido por el Departamento de Contaduría Pública, contempla más de 90 horas de formación directa y más de 300 horas de trabajo individual, según autoridades universitarias.