Derecho e Informática, solicitadas en Unah Virtual

Un total de 1,079 hondureños que residen en el extranjero buscan ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras mediante el programa Unah Virtual.
La mayoría de los compatriotas provienen de Estados Unidos y España. Este viernes, por primera vez, realizaron en línea la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (Phuma). La evaluación se desarrolló en dos jornadas: en la primera participaron 222 aspirantes, mientras que el resto ingresó a la plataforma virtual en horario vespertino.
Carlos Ordóñez, titular de la Dirección de Admisiones, manifestó que las inscripciones provienen de distintas partes del mundo. Añadió que “hay una buena cantidad de estudiantes que están reactivando su cuenta y haciendo cambios de carrera para ingresar a la modalidad virtual”.
La iniciativa contempla seis carreras en esta modalidad: Licenciatura en Psicología, Informática Administrativa, Derecho, Pedagogía, Ecoturismo y el Técnico Universitario en Microfinanzas.