  1. Inicio
  2. · Honduras

Derecho e Informática, solicitadas en Unah Virtual

Más de mil hondureños que viven fuera del país aplicaron por primera vez la prueba de admisión en la Unah.

Derecho e Informática, solicitadas en Unah Virtual

A partir del 15 de agosto podrán ver resultados de las pruebas.

Tegucigalpa

Un total de 1,079 hondureños que residen en el extranjero buscan ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras mediante el programa Unah Virtual.

La mayoría de los compatriotas provienen de Estados Unidos y España. Este viernes, por primera vez, realizaron en línea la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (Phuma). La evaluación se desarrolló en dos jornadas: en la primera participaron 222 aspirantes, mientras que el resto ingresó a la plataforma virtual en horario vespertino.

Honduras y Chile fortalecen la cooperación con nuevo programa de infraestructura

Carlos Ordóñez, titular de la Dirección de Admisiones, manifestó que las inscripciones provienen de distintas partes del mundo. Añadió que “hay una buena cantidad de estudiantes que están reactivando su cuenta y haciendo cambios de carrera para ingresar a la modalidad virtual”.

La iniciativa contempla seis carreras en esta modalidad: Licenciatura en Psicología, Informática Administrativa, Derecho, Pedagogía, Ecoturismo y el Técnico Universitario en Microfinanzas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias