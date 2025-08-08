Derecho e Informática, solicitadas en Unah Virtual

Tegucigalpa

Un total de 1,079 hondureños que residen en el extranjero buscan ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras mediante el programa Unah Virtual.

La mayoría de los compatriotas provienen de Estados Unidos y España. Este viernes, por primera vez, realizaron en línea la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (Phuma). La evaluación se desarrolló en dos jornadas: en la primera participaron 222 aspirantes, mientras que el resto ingresó a la plataforma virtual en horario vespertino.