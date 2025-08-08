Honduras y Chile fortalecen la cooperación con nuevo programa de infraestructura

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras y Chile reforzaron sus lazos de colaboración con la presentación oficial del Programa de Cooperación Bilateral 2025-2027, en el marco de la V Reunión de la Comisión Mixta (Comixta) de Cooperación Técnica y Científica, celebrada este jueves en Tegucigalpa, informó una fuente oficial. El encuentro fue presidido por la subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional de Honduras, Cindy Rodríguez, y el director ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid), Enrique O’Farrill-Julien, según un comunicado de la Cancillería hondureña. El nuevo programa representa un "avance significativo" en el fortalecimiento de la agenda bilateral, con un enfoque prioritario en áreas como infraestructura sostenible, sostenibilidad ambiental, cooperación técnica y fortalecimiento institucional.

"El Programa de Cooperación ha propiciado desde su inicio una valiosa relación entre ambos países y ha dado un nuevo impulso en materia de cooperación de infraestructura sostenible", resaltó Rodríguez. La funcionaria indicó en ese sentido que la participación activa del Gobierno de Honduras en las distintas iniciativas orientadas al desarrollo sostenible es un "compromiso firme", y afirmó que tanto su país como Chile son "actores dinámicos" en el actual sistema de gobernanza global de la Cooperación para el desarrollo. A su vez, el director ejecutivo de Agcid expresó su confianza en que este nuevo plan bilateral responderá directamente a las necesidades de ambas naciones.