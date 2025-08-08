Funcionario cierra con candado un canal de televisión en Puerto Cortés

Tegucigalpa, Honduras.

Un periodista de Honduras denunció este jueves que un funcionario de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) cerró con un candado el canal de televisión para el que trabaja, por denuncias que hizo sobre presuntas irregularidades en esa institución por parte del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre). El hecho se registró el miércoles, en Puerto Cortés, norte, donde el funcionario denunciado por el periodista Cristian Joel Rowe llegó hasta el portón principal del Canal de Televisión ND, donde trabaja, a ponerle candado y dejar el mensaje impreso 'Canal cerrado por hablar mierda".

El funcionario fue identificado como Carlos Llopis, quien en un video difundido en redes sociales muestra las llaves y le dice al comunicador "le puse candado a tu canal (..) por hablar mie.... Tenés que retractarte de todas las cosas que vos decís sin basarte en información fidedigna, parece que no estudiaste vos periodismo, muchacho". Agregó que a él lo recomendó en la ENP el expresidente Manuel Zelaya, quien es el coordinador general de Libre, además de esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

Denuncia ante el Colegio de Periodistas de Honduras

Rowe denunció el hecho ante el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), organismo que le pidió a la Fiscalía "que de oficio proceda conforme a la ley en contra del señor Carlos Llopis, miembro del Partido Libre".

Según la denuncia de Rowe al CPH, siente "preocupación por lo que nos sucedió el día miércoles 6 de agosto, luego de que opináramos en nuestro programa situaciones que se están dando dentro de la Empresa Nacional Portuaria por parte del Partido Libre y que llegara el señor Carlos Llopis a nuestras instalaciones a poner un candado. ofendiéndonos y amedrentándonos en el ejercicio de nuestro oficio periodístico". "Yo, Cristian Joel Rowe, como periodista pido al gobierno de Xiomara Castro, a Rixi Moncada (candidata presidencial de Libre) y sobre todo a nuestros compañeros de la Asociación de Prensa Hondureña y al Colegio de Periodistas, que no permitamos esta situación de abusos, esta condición de amenaza en la que vivimos expuestos", indicó el comunicador.

Campaña de odio contra periodistas