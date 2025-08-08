  1. Inicio
CPH exige al MP actuar por cierre de canal en Cortés

Cristian Joel Rowe, periodista agredido, denunció los hechos ante el Colegio de Periodistas.

Carlos Llopis cerró de manera arbitraria el canal en Cortés.
Tegucigalpa

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) exigió al Ministerio Público que actúe de oficio y proceda conforme a la ley en contra de Carlos Llopis por cerrar de forma arbitraria un canal en Puerto Cortés.

Con un rótulo que decía “Canal cerrado por hablar mier...”, Carlos Llopis, militante de Libre, censuró y agredió a un medio de comunicación en Puerto Cortés, cerrando de forma arbitraria y violenta el canal, además de lanzar un mensaje ofensivo que denigra y amenaza el trabajo periodístico. Cristian Joel Rowe, periodista agredido, denunció los hechos ante el CPH.

Según la denuncia, el incidente ocurrió el 6 de agosto, luego de que Rowe comentara en un programa sobre “situaciones que se están dando dentro de la Empresa Nacional Portuaria por el partido Libre”. Rowe pidió que no se permita esta situación de abusos.

