CPH exige al MP actuar por cierre de canal en Cortés

El <b>Colegio de Periodistas de Honduras </b>(CPH) exigió al Ministerio Público que actúe de oficio y proceda conforme a la ley en contra de Carlos Llopis por cerrar de forma arbitraria un canal en Puerto Cortés.Con un rótulo que decía “Canal cerrado por hablar mier...”, <b>Carlos Llopis</b>, militante de <b>Libre</b>, censuró y agredió a un medio de comunicación en <b>Puerto Cortés</b>, cerrando de forma arbitraria y violenta el canal, además de lanzar un mensaje ofensivo que denigra y amenaza el trabajo periodístico. Cristian Joel Rowe, periodista agredido, denunció los hechos ante el <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://colegiodeperiodistasdehonduras.hn/wp/" target="_blank">CPH.</a>Según la denuncia, el incidente ocurrió el 6 de agosto, luego de que Rowe comentara en un programa sobre “situaciones que se están dando dentro de la <b>Empresa Nacional Portuaria </b>por el partido <b>Libre</b>”. Rowe pidió que no se permita esta situación de abusos.