En escuelas normales, agrícolas y de arte impartirán ocho horas de clases

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional aprobó el jueves un decreto con el que aseguran fortalecen el sector educativo, con la creación de los Centros Educativos Especializados en Honduras.

El decreto establece la creación de las Escuelas Normales Bilingües: de artes, agrícolas; las de deportes; las Escuelas de Educación Especial y otras que tengan como propósito fortalecer la educación.

Si bien, la mayoría de estos centros educativos ya comenzaron a trabajar desde hace dos años bajo la actual administración, el decreto actualiza y regula las funciones de cada uno mediante acuerdos y reglamentos.

Uno de los principales cambios que resalta es la jornada de clases que recibirán los estudiantes, que actualmente es de cinco horas (de 7:00 am hasta las 12:00 del mediodía), pues ahora serán ocho horas, el equivalente a una jornada de trabajo.

El decreto aprobado reforma el plan de estudios de los centros especializados, el cual tendrá una jornada de ocho horas diarias y los docentes trabajarán con dedicación exclusiva.

Los estudiantes ingresarán a las 7:00 am y terminarán su jornada de clases a las 3:00 pm, explicó Yuri Hernández, presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma).

El dirigente gremial aclaró que el nuevo horario es únicamente para los estudiantes de esos centros; para el resto de escuelas y colegios a nivel nacional, la jornada se mantiene de cinco horas diarias.

Daniel Esponda, ministro de Educación, a través de su cuenta de X, celebró la aprobación del decreto y agradeció a los diputados. “A partir de su publicación en La Gaceta, las Escuelas Normales Bilingües, escuelas agrícolas, de artes, deportes, y todas las que puedan crearse en el futuro, tendrán una jornada de 8 horas; lo que permitirá mejorar la calidad educativa”, publicó Esponda.

Agregó que con la aprobación del decreto se abren las puertas a una educación pública especializada que formará a generaciones con mayores oportunidades y sueños cumplidos.

Actualmente, Honduras cuenta con al menos ocho Escuelas Normales Bilingües y siete Escuelas Agrícolas, ubicadas en Tegucigalpa, Tela, Ocotepeque, Santa Bárbara, La Paz, Olancho, El Paraíso, Valle, Atlántida, Comayagua y San Pedro Sula.