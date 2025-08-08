Precios de combustibles bajan en Honduras a partir del lunes 11 de agosto

La Secretaría de Energía (SEN) informó que los combustibles en Honduras registrarán rebajas en sus precios a partir del lunes 11 de agosto de 2025.
En la capital, el precio de la gasolina superior bajará L1.01 y se cotizará en L102.74 por galón, mientras que la regular disminuirá L0.84, quedando en L94.75.
El queroseno tendrá una rebaja de L1.22 y se venderá a L76.78, y el diésel costará L89.83 tras una reducción de L1.34.
El gas licuado de petróleo (GLP) doméstico mantiene su precio en L238.13 debido al subsidio gubernamental, mientras que el GLP vehicular baja L0.48 y se ubicará en L45.92.
Precios en San Pedro Sula
En San Pedro Sula, la gasolina superior bajará L0.96, quedando en L100.30, y la regular reducirá su valor en L0.79 para venderse a L92.31. El queroseno se ofrecerá a L74.33 tras una rebaja de L1.16, y el diésel tendrá un precio de L87.37, con una disminución de L1.29.
El GLP doméstico se mantiene en L216.99 por el subsidio estatal, y el GLP vehicular costará L42.39, tras bajar L0.48.
Según la SEN, la baja en los precios responde a las variaciones en el mercado internacional de los derivados del petróleo.
La institución reiteró que el subsidio al GLP doméstico y a las gasolinas regular y diésel se mantendrá para proteger la economía de los hogares hondureños.