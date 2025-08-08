Precios de combustibles bajan en Honduras a partir del lunes 11 de agosto

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Energía (SEN) informó que los combustibles en Honduras registrarán rebajas en sus precios a partir del lunes 11 de agosto de 2025. En la capital, el precio de la gasolina superior bajará L1.01 y se cotizará en L102.74 por galón, mientras que la regular disminuirá L0.84, quedando en L94.75.

El queroseno tendrá una rebaja de L1.22 y se venderá a L76.78, y el diésel costará L89.83 tras una reducción de L1.34. El gas licuado de petróleo (GLP) doméstico mantiene su precio en L238.13 debido al subsidio gubernamental, mientras que el GLP vehicular baja L0.48 y se ubicará en L45.92.

Precios en San Pedro Sula