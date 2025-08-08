  1. Inicio
  2. · Honduras

Precios de combustibles bajan en Honduras a partir del lunes 11 de agosto

Gasolinas, diésel y queroseno registrarán rebajas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, mientras el GLP doméstico se mantiene por subsidio estatal.

Precios de combustibles bajan en Honduras a partir del lunes 11 de agosto

La baja en los precios responde a las variaciones en el mercado internacional de los derivados del petróleo, indicó la Secretaría de Energía.

Ilustración: LA PRENSA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Energía (SEN) informó que los combustibles en Honduras registrarán rebajas en sus precios a partir del lunes 11 de agosto de 2025.

En la capital, el precio de la gasolina superior bajará L1.01 y se cotizará en L102.74 por galón, mientras que la regular disminuirá L0.84, quedando en L94.75.

Clima en Honduras: regiones con lluvias este viernes 8 de agosto

El queroseno tendrá una rebaja de L1.22 y se venderá a L76.78, y el diésel costará L89.83 tras una reducción de L1.34.

El gas licuado de petróleo (GLP) doméstico mantiene su precio en L238.13 debido al subsidio gubernamental, mientras que el GLP vehicular baja L0.48 y se ubicará en L45.92.

Precios en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, la gasolina superior bajará L0.96, quedando en L100.30, y la regular reducirá su valor en L0.79 para venderse a L92.31. El queroseno se ofrecerá a L74.33 tras una rebaja de L1.16, y el diésel tendrá un precio de L87.37, con una disminución de L1.29.

El GLP doméstico se mantiene en L216.99 por el subsidio estatal, y el GLP vehicular costará L42.39, tras bajar L0.48.

Según la SEN, la baja en los precios responde a las variaciones en el mercado internacional de los derivados del petróleo.

La institución reiteró que el subsidio al GLP doméstico y a las gasolinas regular y diésel se mantendrá para proteger la economía de los hogares hondureños.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias