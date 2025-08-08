Clima en Honduras: regiones con lluvias este viernes 8 de agosto

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este viernes 8 de agosto de 2025 se registrarán condiciones mayormente secas durante las horas de la mañana en todo el territorio nacional. Sin embargo, el clima cambiará en horas de la tarde debido al ingreso de humedad desde diferentes puntos del país.

Según el pronóstico, la llegada de humedad desde el mar Caribe favorecerá la formación de precipitaciones débiles y aisladas en zonas de las regiones norte y oriente. Estas lluvias se presentarán de manera irregular y por períodos cortos, principalmente en áreas costeras y montañosas. De igual forma, Copeco indicó que el ingreso de brisa proveniente del océano Pacífico provocará lluvias débiles y dispersas en la región del suroccidente y sur del territorio hondureño.