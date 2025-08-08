  1. Inicio
Clima en Honduras: regiones con lluvias este viernes 8 de agosto

Se esperan lluvias débiles en horas de la tarde y noche en varias regiones, mientras que la mañana permanecerá mayormente seca y soleada.

Copeco indicó que el clima será influenciado por el ingreso de humedad desde el mar Caribe.

Fotografía: LA PRENSA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este viernes 8 de agosto de 2025 se registrarán condiciones mayormente secas durante las horas de la mañana en todo el territorio nacional.

Sin embargo, el clima cambiará en horas de la tarde debido al ingreso de humedad desde diferentes puntos del país.

Según el pronóstico, la llegada de humedad desde el mar Caribe favorecerá la formación de precipitaciones débiles y aisladas en zonas de las regiones norte y oriente.

Estas lluvias se presentarán de manera irregular y por períodos cortos, principalmente en áreas costeras y montañosas.

De igual forma, Copeco indicó que el ingreso de brisa proveniente del océano Pacífico provocará lluvias débiles y dispersas en la región del suroccidente y sur del territorio hondureño.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de nubosidad parcial y no se descartan algunas lloviznas intermitentes en sectores puntuales.

Mientras tanto, el resto del país continuará con condiciones mayormente secas, manteniendo cielos despejados a poco nublados y temperaturas cálidas durante gran parte del día.

No obstante, la institución instó a la población a mantenerse atenta a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que podrían variar en el transcurso de la jornada.

