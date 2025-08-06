Advierten alza de casos de dengue con lluvias y piden eliminar criaderos

TEGUCIGALPA

Agosto traerá un exceso de lluvias en varias regiones del país, según pronósticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), lo que podría provocar un incremento en los casos de dengue, alertó la Secretaría de Salud.

Conforme a Cenaos, tras la terminación de la canícula se esperan bastantes precipitaciones durante este mes; los acumulados de agua serían arriba del promedio. Ante este panorama, médicos y autoridades sanitarias exhortan a la población a no bajar la guardia y eliminar los criaderos de zancudos en sus hogares, como medida clave para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue.

Explicaron que las precipitaciones intensas generan condiciones propicias para la formación de criaderos del zancudo “Aedes aegypti” en recipientes y charcos de agua estancada, lo que podría disparar los casos de dengue en las próximas semanas.

“Debido a la relación que tiene la disminución de las temperaturas y el aumento de las precipitaciones con las enfermedades respiratorias, exhortamos a la población a eliminar los criaderos de zancudos y no bajar la guardia y tomar las medidas necesarias en los niños y adultos, las personas adultas mayores y con enfermedades de base”, dijo Mauricio Amaya, coordinador de vigilancia de cambio climático de Salud.

En la última semana, los casos sospechosos de dengue incrementaron cerca del 6% a nivel nacional, según dieron a conocer los técnicos de vigilancia de la Secretaría de Salud. Los datos revelan que hasta la semana epidemiológica 30 (del 20 al 26 de julio) hubo 410 personas con sospechas de la enfermedad, 6% más de los que se registraron durante la semana 29.