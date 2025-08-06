Xiomara Castro dijo que habrá elecciones libres

Sucre.

La presidenta Xiomara Castro participó ayer como invitada de honor en la ceremonia del Bicentenario de la Independencia de Bolivia, celebrada en la histórica Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre.

El acto conmemorativo reunió a más de 40 delegaciones internacionales, que se sumaron al pueblo y al Gobierno boliviano en la fecha en que también se rindió homenaje a los próceres y líderes que encabezaron la lucha por la emancipación del país sudamericano.

Durante su visita oficial, la presidenta de Honduras tuvo un encuentro bilateral con su homólogo boliviano Luis Arce Catacora, en el que abordaron temas de interés común y reafirmaron el compromiso de fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

La presidenta fue abordada por medios de comunicación, ante quienes reafirmó su compromiso con la democracia, la equidad y la justicia. “Estamos haciendo grandes esfuerzos para que nuestros países tengan libertad e independencia, así como equidad y justicia”, expresó Castro.

Consultada sobre los procesos electorales tanto en Bolivia como en Honduras, la mandataria manifestó su deseo de que estos reflejen la voluntad popular y se traduzcan en bienestar para las grandes mayorías.

“Que se refleje no solamente la prosperidad, sino también ese sentimiento de que, al escoger el futuro, sea en beneficio de las grandes mayorías”, añadió.

Asimismo, destacó que como presidenta y comandante general de las Fuerzas Armadas de Honduras garantiza comicios libres y transparentes.