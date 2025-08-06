“De mis siete hijos, 3 ya fueron deportados”, relata padre

SAN PEDRO SULA

La migración sigue marcando la vida de miles de familias hondureñas; muchas ven a sus seres queridos partir en busca de oportunidades, pero para muchos el sueño americano se convierte en una pesadilla marcada por detenciones, deportaciones y la separación familiar.

Ángel Mendoza, padre de siete hijos, vive esa realidad con el corazón desgarrado. “Mis siete hijos se fueron a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Hoy, tres de ellos ya fueron deportados, dos más tenían corte migratoria, pero no se presentaron por miedo y fueron capturados por ICE”, relató con tristeza ayer afuera del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), en donde esperaba la llegada de uno de sus hijos.

“Lo importante es que mis hijos no tienen antecedentes ni deben nada a la justicia, ahora solo les queda venir a luchar aquí en su país. Una de mis hijas llevaba tres años allá y tenía una hija ciudadana americana, ahora la niña quedó con mi otro hijo, que sigue en proceso de legalización”, agregó Mendoza.

El caso de la familia Mendoza no es aislado. Según datos del CAMR, entre enero y julio de este año, 16,778 hondureños fueron deportados por vía aérea desde Estados Unidos y México. Al sumar los retornos terrestres, la cifra total asciende a 22,778 personas, según el Instituto Nacional de Migración (INM). Del total, el 73.96% son hombres, el 11.43% mujeres y el 14.60% menores de edad, muchos de ellos niños y adolescentes no acompañados, capturados tras recorrer peligrosas rutas desde Centroamérica.

Durante este periodo se registraron 233 vuelos de deportación, principalmente desde Texas y California, así como desde ciudades fronterizas mexicanas como Tapachula y Ciudad Juárez.