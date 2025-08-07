  1. Inicio
Sectores que no tendrán luz este viernes 8 de agosto en Honduras

Los cortes de energía eléctrica programados por la Enee corresponden a trabajos de mantenimiento.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció la lista de sectores que no tendrán luz este viernes 8 de agosto de 2025 en Honduras.

La estatal eléctrica explicó que los cortes de energía se prolongarán por más de seis horas y corresponden a trabajos de mantenimiento.
Distrito Central, Francisco Morazán: 9:00 am - 3:00 pm.

Caridad, Valle: 9:00 am - 3:00 pm.

Puerto Cortés, Cortés: 9:00 am - 1:00 pm.

Puerto Cortés, Cortés: 9:00 am - 1:00 pm.

San Pedro Sula y Choloma: 9:00 am - 1:00 pm.

Choloma, Cortés: 9:00 am - 1:00 pm.

Choloma, Cortés: 9:00 am - 1:00 pm.

Choloma y San Pedro Sula: 9:00 am - 1:00 pm.

