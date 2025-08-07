Sectores que no tendrán luz este viernes 8 de agosto en Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció la lista de sectores que no tendrán luz este viernes 8 de agosto de 2025 en Honduras.
La estatal eléctrica explicó que los cortes de energía se prolongarán por más de seis horas y corresponden a trabajos de mantenimiento.
Distrito Central, Francisco Morazán: 9:00 am - 3:00 pm.
Caridad, Valle: 9:00 am - 3:00 pm.
Puerto Cortés, Cortés: 9:00 am - 1:00 pm.
San Pedro Sula y Choloma: 9:00 am - 1:00 pm.
Choloma, Cortés: 9:00 am - 1:00 pm.
Choloma y San Pedro Sula: 9:00 am - 1:00 pm.