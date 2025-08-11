CNE actualiza cronograma electoral y define fechas clave rumbo a noviembre

Tegucigalpa, Honduras

Tras varias semanas de parálisis por la falta de consensos entre los consejeros, el Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó el cronograma rumbo a las elecciones generales de noviembre, ampliando plazos y dando continuidad a las actividades pendientes. Entre los puntos de mayor relevancia, este 14 de agosto el CNE recibirá las ofertas de las empresas que participarán en la licitación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), pieza fundamental para garantizar la divulgación ágil de los resultados horas después del cierre de las urnas.

El 17 de agosto será la última oportunidad para que los jóvenes que cumplan 18 años hasta el día de los comicios tramiten su Documento Nacional de Identificación (DNI) y queden habilitados para votar en el censo electoral. Posteriormente, el 30 de agosto, el CNE deberá adjudicar el Trep a la empresa que haya superado los filtros y pruebas técnicas de la licitación. El 1 de septiembre arrancará oficialmente la propaganda electoral, periodo en el que los partidos podrán promover de manera abierta, con publicidad y a través de medios de comunicación, a sus candidatos y sus propuestas.

Luego de retrasos que mantuvieron paralizados varios puntos del cronograma electoral —los cuales debieron ser prorrogados por el Congreso Nacional—, desde distintos sectores esperan que el CNE logre cumplir con todos los hitos pendientes sin más demoras. Denis Gómez, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), dijo que "una nueva semana esperamos que el Consejo Nacional Electoral tome acciones de cuerpo. Cuando hablo de acciones es porque son tres consejeros. Todavía nos quedó en la retina la reunión con la comisión técnica de NDI, que se tuvo que reunir por aparte; eso no es una buena señal porque, obviamente, a nivel global se genera la percepción de que el CNE no es un cuerpo unificado".