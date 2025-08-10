  1. Inicio
  2. · Honduras

Por estos motivos, hondureños se arriesgan a perder sus visas, advierte EEUU

En un comunicado difundido en redes sociales, la Embajada de Estados Unidos recalcó que “una mala decisión puede llevar a consecuencias permanentes para su visa”

  • 10 de agosto de 2025 a las 17:46 -
  • Elvis Mendoza
Por estos motivos, hondureños se arriesgan a perder sus visas, advierte EEUU

Bandera de los Estados Unidos de América.

Fotografía: Pixabay
Tegucigalpa.

La Embajada de Estados Unidos en Honduras alertó a los ciudadanos hondureños que viajen o residan temporalmente en territorio estadounidense sobre los riesgos de incurrir en conductas delictivas o inapropiadas, advirtiendo que estos actos pueden afectar de forma permanente su estatus migratorio y su elegibilidad para futuras visas.

En un comunicado difundido en redes sociales, la misión diplomática recalcó que “una mala decisión puede llevar a consecuencias permanentes para su visa”, recordando que Estados Unidos prioriza la seguridad pública, el respeto a la ley y el orden, y espera que todos los visitantes cumplan con sus normativas.

Arrestan a 15 personas en una marcha en apoyo a migrantes retenidos por ICE en Nueva York

La advertencia detalla que un arresto por delitos como agresión, violencia doméstica u otras infracciones durante la estadía en el país puede derivar en la revocación inmediata de la visa y en la inhabilitación para futuras solicitudes, cerrando la posibilidad de ingreso legal.

“Una visa es un privilegio, no un derecho”, enfatizó la embajada, señalando que el permiso de entrada depende del cumplimiento de las leyes y no constituye una garantía absoluta.

Trump destituye a director de Servicio de Impuestos tras solicitar datos de indocumentados

La embajada reiteró que las leyes estadounidenses se aplican con rigor y que cualquier violación puede tener repercusiones legales y migratorias inmediatas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Elvis Mendoza

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias