Por estos motivos, hondureños se arriesgan a perder sus visas, advierte EEUU

La Embajada de Estados Unidos en Honduras alertó a los ciudadanos hondureños que viajen o residan temporalmente en territorio estadounidense sobre los riesgos de incurrir en conductas delictivas o inapropiadas, advirtiendo que estos actos pueden afectar de forma permanente su estatus migratorio y su elegibilidad para futuras visas.
En un comunicado difundido en redes sociales, la misión diplomática recalcó que “una mala decisión puede llevar a consecuencias permanentes para su visa”, recordando que Estados Unidos prioriza la seguridad pública, el respeto a la ley y el orden, y espera que todos los visitantes cumplan con sus normativas.
La advertencia detalla que un arresto por delitos como agresión, violencia doméstica u otras infracciones durante la estadía en el país puede derivar en la revocación inmediata de la visa y en la inhabilitación para futuras solicitudes, cerrando la posibilidad de ingreso legal.
“Una visa es un privilegio, no un derecho”, enfatizó la embajada, señalando que el permiso de entrada depende del cumplimiento de las leyes y no constituye una garantía absoluta.
Si lo arrestan por una agresión, violencia doméstica u otros delitos mientras se encuentra en Estados Unidos, su visa estadounidense podría ser revocada y puede no ser elegible para futuras visas de EE.UU.— U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) August 10, 2025
Una visa es un privilegio, no un derecho. pic.twitter.com/DT3Hn0w4sn
La embajada reiteró que las leyes estadounidenses se aplican con rigor y que cualquier violación puede tener repercusiones legales y migratorias inmediatas.