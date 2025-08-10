Por estos motivos, hondureños se arriesgan a perder sus visas, advierte EEUU

Tegucigalpa.

La Embajada de Estados Unidos en Honduras alertó a los ciudadanos hondureños que viajen o residan temporalmente en territorio estadounidense sobre los riesgos de incurrir en conductas delictivas o inapropiadas, advirtiendo que estos actos pueden afectar de forma permanente su estatus migratorio y su elegibilidad para futuras visas.

En un comunicado difundido en redes sociales, la misión diplomática recalcó que “una mala decisión puede llevar a consecuencias permanentes para su visa”, recordando que Estados Unidos prioriza la seguridad pública, el respeto a la ley y el orden, y espera que todos los visitantes cumplan con sus normativas.