Cónsul de Honduras en México recibe galardón por su labor en defensa de migrantes

Héctor Amador recibió un reconocimiento internacional durante la "VIII Cumbre de Juristas y Líderes Mundiales" en Puebla, México.

El cónsul de Honduras en México, Héctor Amado, en la VIII Cumbre Internacional de Juristas y Líderes Mundiales en Puebla, México.

 Foto: redes sociales
Tegucigalpa, Honduras.

El cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, recibió este sábado en Puebla el premio “Líder impulsor de la Paz y de los Derechos Humanos”.

“La diplomacia no se ejerce con frialdad, sino con el alma y la vocación de servirle al compatriota como si fuera parte de nuestra familia. Ser cónsul no solo es representar un país, es luchar por el respeto de la dignidad de los migrantes con empatía y responsabilidad”, afirmó Héctor Amador tras recibir el galardón internacional.

Diplomáticos hondureños entre las 25 figuras más influyentes de México en 2025

El reconocimiento fue otorgado durante la VIII Cumbre Internacional de Juristas y Líderes Mundiales, encuentro que reunió a representantes de varios países en Puebla, México.

La distinción, respaldada por la Universidad Hispana y la organización Juristas Internacionales por una Cultura de Paz (JIPAC), incluyó una medalla honorífica que lo acredita como referente en la defensa de la dignidad humana.

Entre las acciones que motivaron su selección se destacó el rescate y protección de tres menores hondureñas que permanecieron abandonadas durante siete años en Puebla. El caso expuso la vulnerabilidad de la niñez migrante y llevó a que se implementaran medidas de resguardo para las víctimas.

En su labor al frente del Consulado de Honduras en México, Amador ha impulsado programas de asistencia humanitaria, como la entrega de alimentos a hondureños en situación de calle, además de promover alianzas con empresas y organizaciones para reforzar la protección legal de la comunidad migrante.

