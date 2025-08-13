Llega “Yo Informo”: la app para denunciar sin ir a la posta policial

La presidenta Xiomara Castro, a través de la Policía Nacional, puso en marcha la aplicación móvil “Yo Informo”, mediante la cual la población podrá realizar reportes anónimos en tiempo real sobre acontecimientos que estén ocurriendo en ese momento.
“Yo Informo” permitirá a la población realizar denuncias anónimas en tiempo real desde sus dispositivos móviles. Inicialmente la app está disponible en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Autoridades de la Policía Nacional supervisaron la demostración del sistema que geolocaliza los reportes, mientras la presidenta Castro destacó que esta iniciativa fortalece la seguridad ciudadana y la participación comunitaria.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, explicó el funcionamiento de la nueva herramienta digital para reportes ciudadanos.
La nueva app Yo Informo permite enviar reportes con foto o video y ubicación exacta, agilizando la respuesta de la Policía Nacional ante emergencias, según explicaron.
Ciudadanos podrán reportar emergencias y delitos sin necesidad de acudir a una posta policial. La aplicación facilita el envío de fotografías y videos cortos desde dispositivos iOS y Android como evidencia de los incidentes.
Entre las denuncias posibles: accidentes, robos, violencia doméstica, homicidios, desapariciones y amenazas naturales. Con Yo Informo, las autoridades policiales aseguran que podrán responder de manera más rápida y eficiente ante las emergencias.
"Cada reporte llega con foto o video y ubicación exacta, permitiendo que nuestros equipos actúen de inmediato en el lugar del incidente", adujo Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad.
“Le estamos dando en las manos la posibilidad de que, a través de una aplicación, pueda denunciar solo presionando un botón para ingresar a la aplicación”, expresó la presidenta Castro.
Tecnología al servicio del pueblo: la aplicación fortalece la prevención y optimiza la seguridad en las principales ciudades del país. La herramienta es anónima, con atención 24/7.