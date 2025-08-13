  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Llega “Yo Informo”: la app para denunciar sin ir a la posta policial

La población podrá reportar anónimamente hechos en tiempo real. El sistema identificará la zona, notificará a los cuerpos policiales y estos desplegarán agentes para atender la emergencia.

Llega “Yo Informo”: la app para denunciar sin ir a la posta policial
1 de 10

La presidenta Xiomara Castro, a través de la Policía Nacional, puso en marcha la aplicación móvil “Yo Informo”, mediante la cual la población podrá realizar reportes anónimos en tiempo real sobre acontecimientos que estén ocurriendo en ese momento.

 Fotos: Cortesía
Llega “Yo Informo”: la app para denunciar sin ir a la posta policial
2 de 10

“Yo Informo” permitirá a la población realizar denuncias anónimas en tiempo real desde sus dispositivos móviles. Inicialmente la app está disponible en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Llega “Yo Informo”: la app para denunciar sin ir a la posta policial
3 de 10

Autoridades de la Policía Nacional supervisaron la demostración del sistema que geolocaliza los reportes, mientras la presidenta Castro destacó que esta iniciativa fortalece la seguridad ciudadana y la participación comunitaria.
Llega “Yo Informo”: la app para denunciar sin ir a la posta policial
4 de 10

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, explicó el funcionamiento de la nueva herramienta digital para reportes ciudadanos.
Llega “Yo Informo”: la app para denunciar sin ir a la posta policial
5 de 10

La nueva app Yo Informo permite enviar reportes con foto o video y ubicación exacta, agilizando la respuesta de la Policía Nacional ante emergencias, según explicaron.

Llega “Yo Informo”: la app para denunciar sin ir a la posta policial
6 de 10

Ciudadanos podrán reportar emergencias y delitos sin necesidad de acudir a una posta policial. La aplicación facilita el envío de fotografías y videos cortos desde dispositivos iOS y Android como evidencia de los incidentes.
Llega “Yo Informo”: la app para denunciar sin ir a la posta policial
7 de 10

Entre las denuncias posibles: accidentes, robos, violencia doméstica, homicidios, desapariciones y amenazas naturales. Con Yo Informo, las autoridades policiales aseguran que podrán responder de manera más rápida y eficiente ante las emergencias.
Llega “Yo Informo”: la app para denunciar sin ir a la posta policial
8 de 10

"Cada reporte llega con foto o video y ubicación exacta, permitiendo que nuestros equipos actúen de inmediato en el lugar del incidente", adujo Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad.
Llega “Yo Informo”: la app para denunciar sin ir a la posta policial
9 de 10

“Le estamos dando en las manos la posibilidad de que, a través de una aplicación, pueda denunciar solo presionando un botón para ingresar a la aplicación”, expresó la presidenta Castro.

Alejandra Vasquez
Llega “Yo Informo”: la app para denunciar sin ir a la posta policial
10 de 10

Tecnología al servicio del pueblo: la aplicación fortalece la prevención y optimiza la seguridad en las principales ciudades del país. La herramienta es anónima, con atención 24/7.
Cargar más fotos