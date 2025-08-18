Inprema lanza prueba digital "de fe de vida" para más de 22,000 docentes jubilados

Tegucigalpa, Honduras

El Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) inició ayer la aplicación de la prueba de sobrevivencia para docentes pensionados y jubilados, beneficiando a más de 22,000 personas dentro y fuera del país. La prueba de sobrevivencia es conocida como fe de vida, y tiene como objetivo constatar que los docentes jubilados y pensionados continúan con vida y así evitar pagos indebidos o que terceras personas cobren de manera irregular sus beneficios.

Jerson Cerrato, gerente de Beneficios del Inprema, explicó que el proceso comenzó ayer lunes 18 de agosto y estará habilitado hasta el 30 de noviembre de 2025. Este año la prueba se podrá realizar por primera completamente de forma digital, mediante el reconocimiento facial. “El docente deberá tomarse una fotografía de su rostro y, de manera automática, el sistema verificará sus datos con la base del Registro Nacional de las Personas. Posteriormente, solo tendrá que responder una serie de preguntas muy cortas”, explicó Cerrato. Aseguró que se trata de un procedimiento rápido y sencillo que los beneficiarios podrán completar desde cualquier lugar del mundo, siempre que cuenten con acceso a internet y un dispositivo electrónico con cámara. El enlace para realizar la gestión está disponible en la página web del Inprema. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La prueba para jubilados es obligatoria

“Este es un proceso obligatorio, establecido en el artículo 89 de la Ley de Inprema, que establece que todo docente que goza de una pensión o jubilación debe realizar esta verificación”, subrayó. Aunque la prueba se realiza cada año, esta vez mediante la innovación tecnológica, el Inprema busca facilitar los trámites a los beneficiarios, eliminando la necesidad que lleguen a las ventanillas de la institución. La digitalización permitirá mayor agilidad en la actualización de registros y un mejor control en el pago de beneficios, indicó el personal. Además de la nueva modalidad, el personal del Inprema hará visitas a los lugares donde residen los pensionados.