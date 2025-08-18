Maestros en incertidumbre: aún no hay fecha para el concurso docente en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Más de 30,000 docentes aspirantes a ingresar al sistema educativo público continúan en incertidumbre ante la ausencia de una fecha definida para la aplicación del examen del concurso docente. Este año el proceso comenzó con seis meses de retraso respecto a lo que establece la Ley Fundamental de Educación, la cual señala que el concurso debe realizarse a inicios de cada año para garantizar que escuelas y colegios cuenten con el personal necesario al comenzar el ciclo escolar.

A ello se sumó una prórroga de dos semanas para la inscripción de docentes, debido a las fallas técnicas reportadas en el sistema y denunciadas por los maestros. El periodo de inscripción concluyó el viernes 15 de agosto, y la dirigencia estima que más de 30,000 educadores participaron. Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de validación y subsanación, en la cual los aspirantes que no entregaron toda la documentación podrán completarla en las próximas dos semanas. "Sigue el proceso de validez, eso quiere decir que a los maestros que se inscribieron les aparecerá un mensaje en su usuario de si es aceptado o no, algunos porque les faltan requisitos; o sea el sistema en este proceso le dice si es aceptado", explicó el dirigente magisterial Gerardo Solano.

Durante estas dos semanas los docentes que deban subsanar requisitos podrán hacerlo a través de la página oficial del concurso docente. "Este año es diferente a los demás, recuerdo que en años anteriores había un calendario con las fechas establecidas de cada etapa del concurso, y que era dado a conocer a todos los profesores; ahora parece que lo están manejando con más secreto", expresó Kenia Mondragón, maestra aspirante a una plaza en el nivel de prebásica. Ni siquiera los integrantes de las juntas departamentales de selección docente conocen la fecha de aplicación del examen. Ruth Gutiérrez, presidenta de la Junta Departamental de Selección Docente de Francisco Morazán, manifestó que las autoridades solo les han dado instrucciones generales.