Impulsan formalización y capacitación de pescadores artesanales en Valle

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca), inició el proceso de formalización y profesionalización del sector pesquero artesanal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de pescadores en el municipio de Alianza, Valle.

La iniciativa arrancó con un conversatorio con líderes comunitarios, en el que se discutieron las principales necesidades del rubro en financiamiento, asistencia técnica y legalización.

Como resultado, se acordó que en la primera semana de septiembre se llevará a cabo una jornada de registro, carnetización y capacitación técnica, que marcará un antes y un después para la organización de los pescadores artesanales.

Kaina Alvarado, directora de SAG-Digepesca, destacó que “estar, hoy, aquí, es un hito histórico, porque durante años ha sido difícil mantener una relación cercana entre la autoridad pesquera y los pescadores artesanales”.

“Con este proceso buscamos registrar alrededor de 500 pescadores, paso fundamental para que puedan organizarse en asociaciones y acceder a mayores beneficios”, resaltó Alvarado.

Por su parte, Rodil Gallegos, de la comunidad de El Cubulero, expresó que “tener a las autoridades interesadas en nuestros problemas nos llena de motivación. Con la legalización podremos recibir capacitaciones y apoyos para seguir adelante”.

En la misma línea, Raúl Calix, de la comunidad de Playitas, Costa de Amates, enfatizó que “nuestra faena diaria asegura el alimento de nuestros hijos. Durante años hemos estado en el olvido, pero confiamos en que seremos tomados en cuenta”.

El encuentro contó con el respaldo de la Fuerza Naval de Honduras, la Mesa Nacional de Pescadores Artesanales de Honduras y el Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coddefagolf), reflejando un compromiso interinstitucional con el desarrollo sostenible e inclusivo del sector pesquero artesanal en la región sur del país.

El municipio de Alianza ha sido históricamente una región con una fuerte tradición pesquera artesanal, pero este sector ha enfrentado múltiples obstáculos, incluyendo la falta de formalización, acceso limitado a recursos financieros y asistencia técnica, y una escasa representación institucional.