  1. Inicio
  2. · Honduras

El Cohep lanza la campaña "Tu voto construye Honduras"

El proyecto, describe la entidad privada, busca motivar a la ciudadanía a ejercer el sufragio de manera consciente, informada y pacífica

El Cohep lanza la campaña Tu voto construye Honduras

La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, durante un discurso oficial.

Tegucigalpa.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) presentó este lunes la campaña “Tu voto construye Honduras”, una iniciativa orientada a promover la participación responsable en las próximas elecciones.

El proyecto, describe la entidad privada, busca motivar a la ciudadanía a ejercer el sufragio de manera consciente, informada y pacífica, destacando la importancia de conocer las propuestas y trayectorias de los candidatos, así como el impacto que sus decisiones tendrán en el futuro del país.

Más de 436,000 hondureños en el exterior habilitados para votar en las elecciones generales

“La democracia se fortalece cuando la ciudadanía participa con criterio, evaluando las opciones y eligiendo con base en información verificada”, afirmó la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, durante el lanzamiento.

Con la caminata, hondureños expresaron estar decididos a defender su futuro

De acuerdo con el Cohep, el desarrollo de Honduras depende de la voluntad de los ciudadanos de involucrarse en la construcción de un país con más oportunidades, justicia y prosperidad. La campaña será difundida en medios de comunicación, redes sociales, foros y espacios de diálogo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias