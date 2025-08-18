El Cohep lanza la campaña "Tu voto construye Honduras"

Tegucigalpa.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) presentó este lunes la campaña “Tu voto construye Honduras”, una iniciativa orientada a promover la participación responsable en las próximas elecciones.

El proyecto, describe la entidad privada, busca motivar a la ciudadanía a ejercer el sufragio de manera consciente, informada y pacífica, destacando la importancia de conocer las propuestas y trayectorias de los candidatos, así como el impacto que sus decisiones tendrán en el futuro del país.