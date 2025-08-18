El Cohep lanza la campaña "Tu voto construye Honduras"

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) presentó este lunes la campaña “Tu voto construye Honduras”, una iniciativa orientada a promover la participación responsable en las próximas elecciones.
El proyecto, describe la entidad privada, busca motivar a la ciudadanía a ejercer el sufragio de manera consciente, informada y pacífica, destacando la importancia de conocer las propuestas y trayectorias de los candidatos, así como el impacto que sus decisiones tendrán en el futuro del país.
“La democracia se fortalece cuando la ciudadanía participa con criterio, evaluando las opciones y eligiendo con base en información verificada”, afirmó la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, durante el lanzamiento.
De acuerdo con el Cohep, el desarrollo de Honduras depende de la voluntad de los ciudadanos de involucrarse en la construcción de un país con más oportunidades, justicia y prosperidad. La campaña será difundida en medios de comunicación, redes sociales, foros y espacios de diálogo.