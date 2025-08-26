Cardenal Rodríguez envía mensaje a políticos hondureños y se refiere a Venezuela

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, exhortó este martes a los actores políticos a impulsar una campaña electoral distinta, centrada en valores y en el respeto mutuo, y no en los insultos y ofensas que han caracterizado procesos anteriores, de cara a las elecciones del próximo 30 de noviembre. "En Honduras hay que sembrar buenas semillas para que haya buenos frutos y, lógicamente, una campaña a veces se ha caracterizado por ofensas, por insultos. Queremos que esta campaña sea distinta y que se presenten valores, se presente la comprensión", expresó Rodríguez en declaraciones a periodistas.

El prelado reconoció que es natural "ser adversarios y pensar de manera distinta", pero subrayó que esto debe hacerse "respetando la dignidad de cada uno y tratando de dialogar" porque, recalcó, "somos hondureños, hijos de Dios (...) llamados a ser hermanos, no enemigos". Rodríguez enfatizó que el "camino civilizado y cristiano" para resolver las diferencias es el diálogo y no la confrontación, y pidió evitar la difusión de mensajes cargados de "enojo, ira o insultos", pues estos no contribuyen al bienestar del país. "Todos debemos querer lo mejor para el país y en eso debe centrarse el futuro (...) una Honduras que Dios quiere en paz, en justicia, en libertad, en amor. Construyámosla todos, porque no hay uno que deba ser indiferente, todos somos corresponsables y por consiguiente cada uno que tome su responsabilidad en serio", enfatizó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El cardenal también cuestionó la compra de votos, señalando que quienes recurren a esa práctica "faltan a la dignidad del pobre" y cometen "una humillación", y advirtió además que utilizar recursos del Estado con esos fines constituye un delito. "No se puede humillar al pobre por unos lempiras (moneda de Honduras). Algunos dicen que de esa manera se ayuda, pero no es así. Quien realmente quiera ayudar debe hacerlo como enseña el Evangelio: que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Dar dinero para comprar un voto no alivia la pobreza", enfatizó. Rodríguez afirmó que aquellos que pretendan alcanzar el poder "a través del mal" están "equivocados" y, tarde o temprano, "van a fracasar".

Rodríguez lamenta tensión entre Venezuela y Estados Unidos