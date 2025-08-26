Congresistas de USA: “Castro se ha alineado abiertamente con el dictador Nicolás Maduro"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

A través de un mensaje en sus redes sociales, el Comité advirtió que “Honduras enfrenta una creciente crisis democrática bajo la presidencia de Xiomara Castro”, asegurando que los recientes acontecimientos en el país representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad regional.

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos lanzó fuertes cuestionamientos contra el gobierno de la presidenta Xiomara Castro , al que acusa de conducir a Honduras hacia un modelo autoritario similar al de Venezuela y Nicaragua.

Según el pronunciamiento, el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) ha consolidado de manera sistemática el poder, situando a miembros de la familia Zelaya en puestos clave.

“Los simpatizantes del partido gobernante han impedido físicamente que las empresas de la oposición liciten contratos electorales, mientras que el Consejo Nacional Electoral se enfrenta a continuos desafíos”, señaló el Comité.

Los congresistas de USA también mencionaron la aparición, a finales de agosto de 2024, de un video que muestra a Carlos Zelaya, cuñado de la mandataria y actual secretario del Congreso Nacional, negociando 650,000 dólares con el cártel de Los Cachiros para su campaña de 2013.

El Comité relacionó ese hecho con la decisión de la presidenta Castro de “poner fin al tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras, el mismo que se utilizó para enviar a juicio a su predecesor, Juan Orlando Hernández”, condenado en Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico.

En su mensaje, los legisladores estadounidenses también cuestionaron los acercamientos diplomáticos de Honduras con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Castro se ha alineado abiertamente con el dictador Nicolás Maduro, felicitándolo después de las disputadas elecciones de 2024 en Venezuela y rechazando las acusaciones de narcotráfico de Estados Unidos contra su régimen”, señaló el pronunciamiento.

Asimismo, recordaron que en agosto de 2024, el ministro de Defensa hondureño, José Manuel Zelaya —sobrino de la mandataria—, viajó a Caracas para reunirse con el sancionado ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.

El Comité concluyó advirtiendo sobre las consecuencias regionales de una crisis política en el país: “Una Honduras desestabilizada implicaría un aumento masivo de la migración irregular hacia la frontera sur de Estados Unidos y un refugio para las redes criminales transnacionales”.

Finalmente, el organismo de la Cámara Baja de Estados Unidos aseguró que “está siguiendo de cerca estos acontecimientos” en Honduras.