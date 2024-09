Video de Carlos Zelaya está en pruebas de narcos

No obstante, la Fiscalía objetó esta interrogante, a lo que el juez dio ha lugar, así que no tuvo otra opción que dejar de insistir y no profundizaron en ese tema.

No pararán. Fiscal general dice que extradición es política: Johel Zelaya, fiscal general, afirmó que no va a parar ninguna extradición y que seguirá citando a los mencionados en los juicios en Nueva York, pues un proceso judicial en Honduras retrasaría que rindan cuentas en Estados Unidos.

Sin órdenes. No hay órdenes de extradición de funcionarios: Cancillería y el Poder Judicial afirmaron que no hay órdenes de extradición para funcionarios de la actual administración y, menos, de la familia presidencial, además que prometen cumplir con las órdenes pendientes.

No obstante, los periodistas le recordaron que dentro de seis meses ya no se podrá extraditar hondureños a Estados Unidos, a lo que respondió que “eso es un tema político, como fiscal general no me corresponde la extradición, ese es un tema aparte de la persecución penal que lleva el fiscal general”. Sobre el video filtrado de Carlos Zelaya, sostuvo que “si hay que ampliar investigaciones cuantas veces sea necesario tendrá que comparecer”.

El fiscal general amplió que cotejarán los nombres brindados en la cadena nacional de la presidenta Xiomara Castro con su listado, así que se solicitará por los canales formales.