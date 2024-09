“Está frito, es evidencia contundente para que un jurado lo condene”: Mike Vigil sobre narcovideo de Carlos Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.

El narcovideo en el que aparece Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, negociando con capos de la droga, es una prueba contundente que compromete legalmente a Zelaya, afirmó Mike Vigil, exjefe de Operativos Internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Según Vigil, este video también podría ser la razón detrás de la reciente denuncia del Tratado de Extradición. Esta anulación beneficiaría únicamente a los narcotraficantes, protegiendo a figuras cercanas al poder, como lo sugiere la estrecha relación de Zelaya con la presidenta Xiomara Castro, su cuñada.

También se refirió al discurso nacional de Castro, donde abordó el tema de manera superficial. Para Vigil, la presidenta debería haber repudiado públicamente las acciones de Zelaya, asegurando al pueblo que no encubrirá a ningún familiar involucrado en actividades ilícitas.

En lugar de eso, las declaraciones de Castro desviaron la atención hacia otros miembros del Partido Nacional, eludiendo el escándalo que podría tambalear su gobierno. A continuación, la entrevista.

¿Cuál es su valoración sobre el video en el que se ve a Carlos Zelaya negociando con capos de la droga?

Bueno, el video para mí y para la comunidad internacional muestra la razón por la cual que el gobierno de Honduras quiere anular el Tratado de Extradición.

No tenían problemas cuando no impactaba a familiares, pero ahora que están enfocándose en los familiares, quieren quitar una arma potente contra el crimen organizado y el narcotráfico que es el Tratado de Extradición. Anulando el Tratado de Extradición nada más se beneficia a la comunidad de los narcotraficantes.

¿Cómo interpreta la participación de Zelaya en esa reunión, considerando que él afirmó no conocer a varios de los capos presentes?

Yo he visto el video donde él -Carlos Zelaya- está en una reunión con “Los Cachiros”, con Ramón Mata y otros individuos y él había dicho que sí, que estuvo ahí, que él reconoció a Ramón Mata. Pero mi pregunta es esta, ¿no es prudente que una persona que llega a un lugar y mira que está un narcotraficante o varios narcotraficantes que se de la vuelta y se salga?

¿Las declaraciones de Zelaya en el video lo comprometen legalmente?

En el video él se va metiendo fuertemente con los vínculos del narcotráfico. Cuando están hablando, ahí le dan a sobornos y están hablando de 650 mil dólares donde todos los narcos que están presentes ahí van a contribuir.

Y luego Zelaya dice que sí, que la mitad va para “El comandante”, que es el apodo que usa Manuel Zelaya, y la mitad lo van a repartir. Ya con eso está frito, es evidencia contundente.

Y luego también habla que estaría bueno que los narcos alquilaran vehículos para la campaña por unos cuantos días, él es un participante ahí muy activo y mucha gente trata de protegerlo, de decir, “ah pues no hubo cambio de dinero”. No, ellos se pusieron de acuerdo cuánto y cómo iban a entregar ese dinero, no necesariamente ahí, pero en los próximos días.

Ahora que este video ha salido a la luz, ¿qué implicaciones podría tener Carlos Zelaya ante la ley?

Sí, yo creo que lo que viene es una acusación formal, no sé si van a mandar una solicitud de extradición ahora como está el gobierno, porque en una solicitud de extradición de los Estados Unidos, se ha requerido que pongan muchas de las evidencias en contra de las personas que solicitan en extradición y no creo que lo quieren hacer ahora, porque eso se va a filtrar a otros acusados.

En su opinión, ¿es este video suficiente como prueba para justificar una extradición de Carlos Zelaya?

El video en el que sale hablando es la evidencia más contudente que existe, porque ahí ves a la persona hablando, existe el video y no van a haber testigos que desmientan eso. Ahí Carlos Zelaya está hablando de sobornos de miles de dólares, millones de lempiras, entones eso -tendrá- un impacto fuerte frente a un jurado aquí en los Estados Unidos, ya con eso es suficiente para que un jurado lo condene.

¿Qué delitos podrían imputársele a Carlos Zelaya basándose en lo que se observa en el video?

Yo creo que sería conspiración para traficar, corrupción y otros delitos.

¿Hasta qué punto influye que Carlos y Manuel Zelaya hayan estado o no en posiciones de poder en este contexto?

No, recuerda que un delito es un delito sin importar el cargo de la persona, la ley aplica para todos.

Ahora, ¿cuál es su análisis sobre la cadena nacional del martes en la que la presidenta Xiomara Castro abordó este tema?

Los comentarios de la conferencia de prensa de la presidenta, donde nombraron muchos del partido nacional, Juan Orlando Hernández y muchos más, en realidad se convirtió a un argumento en favor de la extradición porque muchos de ellos fueron buscados aquí en los Estados Unidos, pero casi no mencionaron nada de lo que yo vi en el video y eso era el tema del día.

¿Qué tipo de respuesta o posicionamiento esperaba la población hondureña por parte de la presidenta Castro?

-Ella debió- decir, “yo miré el video, quiero decirle al pueblo que yo no voy a proteger a ningún individuo que esté involucrado en el narcotráfico, aunque sean familiares, porque para mí la patria es lo principal, pero nada de eso.

Eso debía haber dicho la presidenta en la cadena, verdad. -Eso hubiese sido- mucho mejor. Y la cosa es que, en realidad, yo lo siento mucho por Xiomara Castro, porque todo el mundo sabe quién está atrás de todo esto. Entonces, ella está tratando de proteger a familiares.

Más allá de Carlos Zelaya, ¿cree que podrían estar involucrados otros familiares de la presidenta Castro en actividades relacionadas con el narcotráfico?

Bueno, yo creo que eso se va a comprobar con más acusaciones formales, pero mira, aquí en los Estados Unidos también se pueden sellar, por ejemplo, no hacer declaraciones públicas de que una persona fue acusada, pueden sellar esas acusaciones para que no sepan que son solicitados, para que se sientan más cómodos y puedan salir a otros países, y luego ya capturados se pueden publicar lo que nosotros llamamos un indictment (acusación formal).

¿Por qué cree que Estados Unidos no se ha pronunciado como tal sobre esta denuncia del tratado de extradición?

Bueno, no sé la razón, yo creo que es porque es una temporada de elecciones, andan en campaña muchos miembros de la administración de Joe Biden, pero el Congreso sí se ha pronunciado, entonces esto de eliminar el Tratado de Extradición va a tener unas consecuencias graves en el sistema político y económico y desgraciadamente los que van a sufrir es el pueblo que no tiene nada que ver con esto.

¿Cuál es el panorama que enfrentan los capos del narcotráfico en Honduras tras la controversia en torno al Tratado de Extradición?

Las personas que estén vinculadas con el narcotráfico, que no se sientan así muy cómodas, aunque quiten el tratado de extradición, porque nosotros tenemos muchas más maneras, tenemos tecnología, y si salen del pueblo hondureño a otro país, pueden ser capturados ahí y mandados a los Estados Unidos, donde los van a juzgar.

Aparte de eso, siempre hay cambios de gobierno, presidentes que van a instalar de nuevo el Tratado de Extradición. Los vientos cambian, y lo que están sintiendo los narcos ahora son vientos nada más del huracán que viene.