Luis Redondo responde a la fiscal Pam Bondi: "Ella puede presentar acciones"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reaccionó este martes a las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien acusó a Honduras de servir como puente aéreo del narcotráfico. Redondo recordó que las operaciones de interdicción en el país dependen en gran medida de información suministrada desde Estados Unidos y coordinada con organismos internacionales.

"Ya se ha expresado por miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, donde se ha explicado ampliamente que para poder hacer cualquier interdicción marítima o aérea existe información que viene desde Estados Unidos, que es administrada y manejada por el Comando Sur", señaló. "También está en Colombia el programa Orión, que es para todo lo marítimo, y el programa CEU, que cubre los temas aéreos", explicó Redondo. El titular del Legislativo subrayó que los países receptores dependen de factores como el alcance de los radares, la calidad de la comunicación y la disponibilidad de naves aéreas o marítimas para ejecutar las operaciones.

En ese sentido, consideró que las afirmaciones de la fiscal estadounidense no reflejan el trabajo conjunto que se desarrolla en la región. Asimismo, Redondo cuestionó el trasfondo de las declaraciones de Bondi. “Si ella es la fiscal, al igual que en el pasado, recuerden de dónde viene: ella fue parte del staff que defendió a Trump antes de ser presidente, en todos los casos en los que ha sido acusado. Ella puede, igual que los demás fiscales, presentar acciones", dijo. "Yo lo voy a creer cuando mire acciones concretas en casos concretos. Mientras tanto, para mí simplemente son opiniones que obedecen a asuntos geopolíticos”, concluyó el presidente del Congreso Nacional de Honduras.

Puente aéreo del narcotráfico en la región