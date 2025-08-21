Denuncian que sistema de radares en Palmerola lleva dos años en abandono

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El sistema de aeronavegación (radares) del Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, permanece en abandono desde 2022, denunció este miércoles el presidente del Consejo de Administración de Palmerola International Airport (PIA), Erick Spears. En declaraciones al noticiero TN5 de la Corporación Televicentro, Spears señaló que “esas obras están en abandono desde el 2022” y recordó que “le correspondía al Estado entregarlas al concesionario”.

De acuerdo con el directivo, la problemática comenzó durante la gestión de Mauricio Ramos al frente de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Spears indicó que desde hace dos años y medio ha solicitado a la SIT la entrega de esas obras, ya que la falta de radares compromete la seguridad de los usuarios de la terminal aérea, ubicada 72 kilómetros al norte de Tegucigalpa. El Aeropuerto de Palmerola inició operaciones en 2021 en reemplazo del Aeropuerto Internacional de Toncontín, que desde entonces quedó habilitado solo para vuelos locales y regionales con aeronaves pequeñas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Aunque Palmerola cuenta con tecnología avanzada, el concesionario afirma que no se ha podido aprovechar debido a la falta de entrega del sistema de aeronavegación. Por ello, los aviones que llegan al país deben primero sobrevolar Tegucigalpa y conectarse con los radares de Toncontín. El presidente de PIA explicó que ya sostuvo conversaciones con el actual titular de la SIT, Octavio Pineda, y expresó confianza en que pronto se encuentre una solución que permita atraer más aerolíneas a Palmerola. Pineda, por su parte, reconoció que el problema tiene su origen en la inauguración de la terminal durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022), cuando se abrió aun con obras inconclusas.

