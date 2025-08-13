Luis Redondo respalda postura de la presidenta Castro sobre Venezuela

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, expresó este miércoles su respaldo a la postura oficial de la presidenta Xiomara Castro en torno a Venezuela y su cuestionado mandatario Nicolás Maduro. Redondo señaló que esa posición se enmarca en las atribuciones que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo para dirigir la política y las relaciones internacionales del Estado.

"En mi calidad de presidente del Congreso Nacional de la República de Honduras, respaldo y reconozco el pronunciamiento emitido por la presidenta Xiomara Castro en relación con la situación de la República Bolivariana de Venezuela", afirmó Redondo. El titular del Congreso citó el artículo 245 numeral 12 de la Constitución, que otorga al titular del Ejecutivo la facultad de "dirigir la política y las relaciones internacionales". El legislador también recordó que el artículo 15 de la Carta Magna consagra "la solidaridad entre las naciones, el respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados".