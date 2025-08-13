  1. Inicio
Luis Redondo respalda postura de la presidenta Castro sobre Venezuela

El titular del Congreso aseguró que los cuestionamientos a la política exterior de Honduras son parte de una estrategia del bipartidismo para obtener beneficios e impunidad.

Luis Redondo, presidente del Poder Legislativo de Honduras.

 Fotografía de archivo
TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, expresó este miércoles su respaldo a la postura oficial de la presidenta Xiomara Castro en torno a Venezuela y su cuestionado mandatario Nicolás Maduro.

Redondo señaló que esa posición se enmarca en las atribuciones que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo para dirigir la política y las relaciones internacionales del Estado.

“En mi calidad de presidente del Congreso Nacional de la República de Honduras, respaldo y reconozco el pronunciamiento emitido por la presidenta Xiomara Castro en relación con la situación de la República Bolivariana de Venezuela”, afirmó Redondo.

El titular del Congreso citó el artículo 245 numeral 12 de la Constitución, que otorga al titular del Ejecutivo la facultad de “dirigir la política y las relaciones internacionales”.

El legislador también recordó que el artículo 15 de la Carta Magna consagra “la solidaridad entre las naciones, el respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados”.

Subrayó que “el respeto a nuestras instituciones implica reconocer que, en materia de política exterior, la conducción corresponde al Poder Ejecutivo”.

En su mensaje, Redondo lanzó duras críticas contra miembros de los partidos Nacional y Liberal.

“En Honduras, algunos miembros de estos partidos se oponen solo por oponerse, la mayoría de las veces para congraciarse y continuar con la política entreguista de la nación, entregar la soberanía, los recursos naturales y el territorio a naciones y corporaciones extranjeras, obteniendo con ello impunidad internacional”, sostuvo.

También acusó a la oposición de ignorar que “decenas de sus propios correligionarios han sido señalados y condenados en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos, con pruebas, y que más del 95% se han declarado culpables en los juicios”.

Recordó que “fue un juez federal estadounidense quien llegó a catalogar al Partido Nacional como una organización patrocinadora del narcotráfico” y que, con la reciente decisión de Washington de declarar a las maras y cárteles como organizaciones terroristas, “el Partido Nacional entraría en esa categoría para los Estados Unidos de América”.

Respecto al Partido Liberal, Redondo aseguró que “muchos de sus miembros han estado íntimamente relacionados con el narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado” y que, en lugar de sancionarlos, “los han apañado, ocultado o incluso premiado con altos cargos dentro del partido”.

Finalmente, el presidente del Congreso reafirmó su respaldo a la mandataria. “Presidenta Xiomara Castro, siempre contará con mi apoyo y con nuestra plena disposición para continuar el trabajo conjunto que hemos iniciado y que continuaremos fortaleciendo para refundar nuestro país”.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

