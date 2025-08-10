Gobierno de Venezuela agradece respaldo de Honduras tras acusaciones a Maduro de EE.UU.

Caracas, Venezuela.

El Gobierno de Venezuela agradeció a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por su apoyo al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto del líder chavista, indicó este domingo el Ministerio de Comunicación. A través de su cuenta en Instagram, la cartera de Estado destacó que Castro calificó como "ataques infundados" la acusación de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien señaló a Maduro de utilizar "organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia" en el país norteamericano.

"El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro", afirmó Castro el sábado en un mensaje en redes sociales.

En los últimos días, varias instituciones, funcionarios y cuerpos militares venezolanos, además de Cuba, Bolivia, Irán y Nicaragua, se han pronunciado en favor de Maduro y han rechazado la acusación de la fiscal general de Estados Unidos. Este sábado, el comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Javier Marcano Tábata, afirmó que la declaración de Bondi pasará a la historia como un "monumento permanente a la mentira y falsedad que emplea el Gobierno supremacista de los Estados Unidos".