Delcy Rodríguez cree que recompensa de EEUU pretende "criminalizar" la "valentía" de Maduro

Caracas

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado que se pretende "criminalizar la valentía y el honor" del gobernante Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos anunciara una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto del líder chavista.

"La reciente farsa del Gobierno de EE.UU. para criminalizar la valentía y el honor del presidente Nicolás Maduro se ha enfrentado con la postura digna de nuestro país", expresó Rodríguez en su canal de Telegram.

A su juicio, "la historia de la humanidad está plagada de mentiras articuladas por EE.UU. y sus satélites occidentales, para socavar la soberanía de los países y procurar cambios de régimen a quienes no se subordinan a sus perversos intereses". Sin embargo, subrayó, "los poderes públicos del Estado venezolano" y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "repudian esta bárbara amenaza" contra Venezuela y Maduro.

"Quienes desde el extremismo violento creen que pueden asaltar el poder político en Venezuela, se encontrarán con un pueblo altamente organizado y empoderado", advirtió. Este sábado, la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) también rechazaron las declaraciones del pasado jueves de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien comunicó la recompensa y acusó a Maduro de utilizar "organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia" en el país norteamericano.

"Estas declaraciones pasarán a la historia como un monumento permanente a la mentira y falsedad que emplea el Gobierno supremacista de los Estados Unidos", manifestó en un video Javier Marcano, comandante de la Guardia de Honor y director de la DGCIM. Marcano aseguró que la acusación de narcotráfico por parte de Estados Unidos es "una innoble narrativa que busca posicionar una mentira como verdad".