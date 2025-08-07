EEUU duplica a 50 millones la recompensa por Nicolás Maduro

Nueva York

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este jueves una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Maduro fue acusado por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump, en 2020, por narcotráfico y terrorismo, y en enero, Estados Unidos aumentó la recompensa a 25 millones de dólares.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este jueves que el Cartel de los Soles es un "invento" de Estados Unidos, luego de que Washington, que asegura está vinculado al Gobierno de Nicolás Maduro, lo señalara como una organización terrorista.

"El Cartel de los Soles es un invento, no sé cuántos años tienen que ellos inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles", dijo Cabello en una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El funcionario venezolano sostuvo que el "mayor cartel" está en Estados Unidos.

"Está la DEA ( Administración de Control de Drogas de EE.UU.), eso no tiene competencia con nadie, pero el Cartel de los Soles es una mentira de ellos, una mentira, una gran mentira para manipular", insistió.

El pasado 25 de julio, Estados Unidos señaló al Cartel de los Soles como una organización terrorista.

El Gobierno del presidente Donald Trump aseguró además que este grupo apoya al Cartel de Sinaloa y a la banda transnacional Tren de Aragua, dos organizaciones que recientemente también fueron señaladas como "terroristas" por EE.UU.