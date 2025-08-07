Empresa se desvincula del uso de sus camiones en redada de Los Ángeles

La empresa de alquiler de vehículos Penske rechaza que los agentes de migración de Estados Unidos utilicen sus camiones de mudanzas en sus redadas contra migrantes como se registró esta semana en Los Ángeles.

Penske aseguró en un comunicado, publicado en redes sociales, que "no autorizó" el uso de sus camiones para los operativos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registrado en el centro de Los Ángeles y que sus vehículos tienen prohibido transportar personas en el área de carga.

Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó de nuevo este jueves en una cadena de televisión las redadas, indicando que este tipo de operativos, “desestabilizan familias, comunidades y negocios”.

Las imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza saltando de un camión de Penske y deteniendo a 16 migrantes sucedió en una tienda de Home Depot a cercanías del Parque MacArthur, uno de los centros de la comunidad inmigrante de la ciudad.