Indignación en Los Ángeles por agentes de ICE que se ocultaron en camión para redada

California, Estados Unidos.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes condenaron el miércoles una redada migratoria en la que los agentes migratorios se camuflaron en un camión de mudanza rentado para atraer a jornaleros en Los Ángeles, advirtiendo que, en su opinión, el operativo parece desafiar una orden judicial que limita las acciones de los agentes en el sur de California.

La redada, ocurrida frente al Centro de Jornaleros del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), se saldó con el arresto de 16 personas, entre trabajadores que ofrecen sus servicios temporales y vendedores ambulantes.

Tanto Carecen como la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) dijeron en un comunicado que la redada, bautizada por las autoridades migratorias como ‘Operación Caballo de Troya’, marca “una peligrosa escalada” en el ataque de la Administración del presidente Donald Trump contra las comunidades inmigrantes, los tribunales judiciales y la gente de Los Ángeles.

“Seamos claros: este es un ataque continuo contra jornaleros y vendedores ambulantes”, dijo Martha Arévalo, directora ejecutiva de CARECEN.

La activista contó que el equipo de la organización fue testigo del “acoso y la criminalización” de los trabajadores y reflejan un “preocupante patrón de intimidación” contra la comunidad inmigrante.

Por su parte, Pablo Alvarado, director de NDLON, exigió el fin inmediato de estas redadas ilegales y la destitución de estos agentes.