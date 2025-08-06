Varios heridos tras el descarrilamiento de un tren procedente de Guantánamo

Cinco personas resultaron heridas, ninguna de carácter grave, al descarrilarse este miércoles un tren con 820 pasajeros que hacía el trayecto entre las provincias cubanas de Guantánamo (este) y La Habana (oeste), según informaron medios estatales.
El hecho que ocurrió en un tramo de la vía en la ciudad de Matanzas (oeste) provocó el descarrilamiento de siete vagones, cuatro de ellos separados del resto del tren, y graves daños en la infraestructura.
El accidente afectó unos 200 metros de la línea central de ferrocarriles, la que atraviesa la isla de este a oeste, y se prevé que su restablecimiento demore unas 24 horas, según expertos citados por el periódico Girón.
El reporte refirió que el maquinista del tren se percató del mal estado de la línea y aplicó el protocolo de emergencia, de acuerdo con los procedimientos indicados a seguir en estos casos.
Los lesionados, entre ellos dos miembros de la tripulación y tres pasajeros, recibieron golpes y se encuentran bajo observación en el hospital provincial clínico-quirúrgico docente Faustino Pérez, para descartar lesiones mayores.
En mayo pasado se registró otro accidente de un tren con unos 500 viajeros a bordo en la provincia de Camagüey (este) que dejó al menos dieciocho lesionados, luego de que la locomotora con once vagones se salieran de la vía.