Varios heridos tras el descarrilamiento de un tren procedente de Guantánamo

La Habana, Cuba.

Cinco personas resultaron heridas, ninguna de carácter grave, al descarrilarse este miércoles un tren con 820 pasajeros que hacía el trayecto entre las provincias cubanas de Guantánamo (este) y La Habana (oeste), según informaron medios estatales.

El hecho que ocurrió en un tramo de la vía en la ciudad de Matanzas (oeste) provocó el descarrilamiento de siete vagones, cuatro de ellos separados del resto del tren, y graves daños en la infraestructura.

El accidente afectó unos 200 metros de la línea central de ferrocarriles, la que atraviesa la isla de este a oeste, y se prevé que su restablecimiento demore unas 24 horas, según expertos citados por el periódico Girón.