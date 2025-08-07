Rusia confirma que Trump y Putin se reunirán la próxima semana

Moscú, Rusia.

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en los próximos días, anunció este jueves el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov

"La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días llevarán sus preparativos", dijo Ushakov, citado por la agencia oficial TASS.

El diplomático subrayó que "el lugar de la reunión también fue, en principio, acordada, pero informaremos de ello un poco más tarde".

Destacó que la propuesta de celebrar una cumbre entre Putin y Trump es de la Casa Blanca, cuyo emisario especial, Steve Witkoff, se reunió el miércoles con el líder ruso en el Kremlin.

"Lo importante es que esta reunión sea exitosa y productiva", subrayó.

En cuanto a una futura reunión entre ambos mandatarios y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también puesta sobre la mesa por Witkoff en el Kremlin.