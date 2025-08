Trump amenaza con federalizar Washington tras la agresión a un empleado de gobierno

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría tomar el control de Washington D.C. debido a la violencia en la capital y justificó su intención por la agresión que sufrió Edward Coristine, trabajador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), el pasado 3 de agosto.

"Si Washington D.C. no retoma el camino rápidamente, no tendremos otra opción que tomar el control federal de la ciudad y gobernar como debe ser y poner en aviso a los criminales de que ya no van a salirse con la suya", publicó Trump en la red social Truth junto a una foto de Coristine ensangrentado y sin camisa.