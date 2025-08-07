  1. Inicio
  2. · Mundo

El FBI se aliará con Texas para buscar a demócratas que boicotean el mapa electoral

Más de 50 congresistas tejanos viajaron a Chicago para boicotear una propuesta de rediseño del mapa electoral.

  • 07 de agosto de 2025 a las 13:13 -
  • Agencia EFE
El FBI se aliará con Texas para buscar a demócratas que boicotean el mapa electoral

Agentes del FBI en una imagen de archivo.

 EFE/ Octavio Guzmán
Washington, Estados Unidos.

El FBI se aliará con las fuerzas de orden público en Texas para "ubicar" a los legisladores demócratas que salieron del estado en un intento por boicotear una propuesta de rediseño del mapa electoral que beneficiaría al Partido Republicano.

Así lo detalló en un comunicado el senador republicano John Cornyn, quien hizo el pedido de apoyo a la agencia a inicios de esta semana.

"Agradezco al presidente Trump y al director (del FBI, Kash) Patel por respaldar y actuar rápidamente ante mi llamado para que el gobierno federal haga rendir cuentas a estos supuestos legisladores por huir de Texas", indicó Cornyn en el escrito.

El senador no especificó la manera en la que el FBI colaborará con los agentes tejanos y la agencia se negó a comentar al respecto tras ser consultada por EFE.

El Gobierno de Texas emitió órdenes de arresto contra los legisladores, pero estas no tienen validez fuera del estado y los congresistas se encuentran en Nueva York e Illinois, gobernados por demócratas que ya han prometido "proteger" a los más de 50 congresistas.

Trump ordena un nuevo censo que excluya a indocumentados

Los políticos abandonaron el estado el pasado domingo con el objetivo de boicotear una propuesta de redibujo del mapa electoral que busca beneficiar a los republicanos de cara a los comicios de 2026, cuando se renueva el Congreso de Estados Unidos.

La iniciativa, promovida por el presidente Donald Trump, es inusual puesto que se da fuera del plazo usual de reconfiguración electoral (cada 10 años) y beneficia al partido en el poder.

El nuevo mapa otorgaría cinco más a los republicanos en la Cámara de Representantes nacional y, de esta manera, el partido podría pasar a controlar 30 de los 38 escaños que le corresponden a Texas, frente a los 25 que ostentan actualmente. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias