El FBI se aliará con Texas para buscar a demócratas que boicotean el mapa electoral

Washington, Estados Unidos.

El FBI se aliará con las fuerzas de orden público en Texas para "ubicar" a los legisladores demócratas que salieron del estado en un intento por boicotear una propuesta de rediseño del mapa electoral que beneficiaría al Partido Republicano.

Así lo detalló en un comunicado el senador republicano John Cornyn, quien hizo el pedido de apoyo a la agencia a inicios de esta semana.

"Agradezco al presidente Trump y al director (del FBI, Kash) Patel por respaldar y actuar rápidamente ante mi llamado para que el gobierno federal haga rendir cuentas a estos supuestos legisladores por huir de Texas", indicó Cornyn en el escrito.

El senador no especificó la manera en la que el FBI colaborará con los agentes tejanos y la agencia se negó a comentar al respecto tras ser consultada por EFE.

El Gobierno de Texas emitió órdenes de arresto contra los legisladores, pero estas no tienen validez fuera del estado y los congresistas se encuentran en Nueva York e Illinois, gobernados por demócratas que ya han prometido "proteger" a los más de 50 congresistas.