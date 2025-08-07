Arrestan a mujer que se hizo pasar por enfermera y atendió a 4,000 pacientes en Florida

Florida, Estados Unidos.

Las autoridades del estado de Florida, en Estados Unidos, arrestaron a una mujer acusada de ejercer ilegalmente como enfermera durante más de un año, periodo durante el que trató a más de 4.000 pacientes gracias a una licencia robada, informó la Oficina del Alguacil del Condado de Flagler (FCSO, por sus siglas en inglés).

Según el comunicado, Autumn Bardisa, de 29 años y residente en la ciudad de Palm Coast, fue arrestada en su domicilio el pasado martes después de haber tratado a 4,486 personas entre junio de 2024 y enero de 2025 "a pesar de nunca haber tenido una licencia válida de enfermería"

La mujer había trabajado durante un año y medio como enfermera en un hospital de la localidad, hasta que fue despedida en enero de 2025, cuando las autoridades hospitalarias la acusaron de haber utilizado el número de licencia de otra persona y presentado documentación falsa para ser empleada.

Durante el proceso de selección, Bardisa indicó que era una enfermera bajo la categoría “education first”, lo que significa que había completado sus estudios, pero todavía no contaba con licencia nacional para ejercer, y más adelante alegó haber superado el examen nacional y proporcionó un número de licencia que pertenecía a otra enfermera del mismo nombre de pila, Autumn, pero con distinto apellido.