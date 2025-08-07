Un avión con mercenarios colombianos es derribado en Sudán

Bogotá, Colombia.

El Ejército sudanés aseguró este jueves haber derribado un avión emiratí en el que viajaban supuestamente decenas de mercenarios colombianos, informó la televisión oficial sudanesa, que agregó que se dirigían al aeropuerto de Nyala, capital del estado sudanés de Darfur Sur y bajo control del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Según la televisión, citada por varios medios locales, el avión transportaba al menos 40 mercenarios y, en el ataque, fueron destruidos también cargamentos de armas.

De acuerdo con la versión castrense, el avión fue derribado en el momento del aterrizaje gracias a información de los servicios secretos del Ejército, que habían seguido el vuelo de la aeronave desde su despegue de una base área en el golfo Pérsico, sin precisar su origen.

El Ejército insistió en que este ataque supone "un mensaje claro tanto para dentro como fuera del país: la soberanía sudanesa es una línea roja", recogen los medios locales Sudan Ajbar y Sudan Tribune.

Asimismo, subrayó que el objetivo es frenar la interferencia extranjera.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Este ataque se produce dos días después de que el Gobierno de Sudán, controlado por la cúpula militar, reiterara su denuncia sobre la participación de mercenarios de Colombia que luchan con el grupo paramilitar FAR en la guerra en curso en el país africano, tras un repunte de la violencia en la estratégica región occidental de Darfur.