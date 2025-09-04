Enfermeros protestan frente a Casa Presidencial y continúan exigiendo sus derechos

Tegucigalpa, Honduras.

La movilización se desarrolla a nivel nacional. En Tegucigalpa, los enfermeros se concentraron frente a la Casa Presidencial para exigir el respeto a sus derechos.

La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) cumple este jueves su cuarto día consecutivo de protestas , solicitando a la presidenta Xiomara Castro atención y una pronta respuesta a sus demandas.

Desde horas tempranas, un grupo de manifestantes cerró los accesos aledaños a la sede del Poder Ejecutivo.

“Lejos de buscar soluciones, las autoridades nos confrontan, nos insultan y nos denigran. Lo que se está exigiendo es el pago del zonaje, algo que ya está firmado”, expresó un miembro de la asociación.

La Secretaría de Salud (Sesal) informó el 1 de septiembre que sancionará al personal de enfermería del sector público que participe en las manifestaciones convocadas por la Aneeah.

“De no seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, esta se reserva la aplicación de sanciones que la ley establece en la situación previamente descrita. Ninguna razón justifica la no presencia en los mismos”, señala el comunicado en relación con la ausencia del personal en sus labores.

Pese al comunicado oficial, los enfermeros continuaron sus protestas en todo el país y denunciaron incumplimientos relacionados con el suministro de alimentos.

Josué Orellana, presidente de la Aneeah, informó que aún están pendientes 13 puntos del pliego de demandas. Entre ellos destacan el pago retroactivo del zonaje en los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, mejoras salariales para el personal auxiliar y la regularización de pagos atrasados.

Las protestas comenzaron el 1 de septiembre y se extendieron en Tegucigalpa, Colón, Atlántida, Cortés y Yoro, donde se reportaron tomas de carreteras y centros asistenciales sin atención.