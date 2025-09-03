Enfermeros retan a la ministra Paredes y mantienen protestas en todo el país

San Pedro Sula, Cortés.

Los miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) continuaron este miércoles con su tercer día consecutivo de protestas a nivel nacional, en exigencia del cumplimiento de los acuerdos firmados con la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Salud (Sesal) informó el pasado 1 de septiembre que sancionará al personal de enfermería del sector público que participe en las manifestaciones convocadas por esa entidad.

"De no seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, esta se reserva la aplicación de sanciones que la ley establece en la situación previamente descrita". Ninguna razón justifica la no presencia en los mismos", subraya el comunicado en relación con la razón de no presentarse a sus trabajos.

Pese al comunicado, los enfermeros continuaron sus protestas en todo el país y denunciaron incumplimientos relacionados con el suministro de alimentos.

“La Secretaría proclama que nos dan camarones y pollo, pero en realidad recibimos frijoles y queso. No nos entregan un plato valorado en 300 lempiras, eso es mentira. Exigimos que no mientan”, expresó uno de los manifestantes.