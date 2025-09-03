Enfermeros retan a la ministra Paredes y mantienen protestas en todo el país

Los miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) continuaron este miércoles con su tercer día consecutivo de protestas a nivel nacional, en exigencia del cumplimiento de los acuerdos firmados con la Secretaría de Salud.
La Secretaría de Salud (Sesal) informó el pasado 1 de septiembre que sancionará al personal de enfermería del sector público que participe en las manifestaciones convocadas por esa entidad.
"De no seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, esta se reserva la aplicación de sanciones que la ley establece en la situación previamente descrita". Ninguna razón justifica la no presencia en los mismos", subraya el comunicado en relación con la razón de no presentarse a sus trabajos.
Pese al comunicado, los enfermeros continuaron sus protestas en todo el país y denunciaron incumplimientos relacionados con el suministro de alimentos.
“La Secretaría proclama que nos dan camarones y pollo, pero en realidad recibimos frijoles y queso. No nos entregan un plato valorado en 300 lempiras, eso es mentira. Exigimos que no mientan”, expresó uno de los manifestantes.
Josué Orellana, presidente de la Aneeah, informó que aún están pendientes 13 puntos del pliego de demandas. Entre ellos se incluyen el pago retroactivo del zonaje en los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, mejoras salariales para el personal auxiliar y la regularización de pagos atrasados.
Las protestas se extendieron desde Tegucigalpa hacia Colón, Atlántida, Cortés y Yoro, donde se reportaron tomas de carreteras y centros asistenciales sin atención.
La Aneeah señaló que las asambleas informativas y las paralizaciones se realizan como medida de presión para exigir que la Secretaría de Salud cumpla con los compromisos adquiridos.
"Se les da todo": Ministra Carla Paredes
Por su parte, Carla Paredes, ministra de Salud, rechazó los señalamientos de los manifestantes.
“A ellos se les ha dado todo, yo no sé ahora qué más quieren. Si usted le pregunta a una de ellas, le dirá que ha cobrado y que tiene todo en ley”, declaró.
Además, la ministra aseguró que la Secretaría está actuando en apego a la normativa vigente frente a las acciones de protesta.